Режим ЧС сняли в селе Жетыжар в Абайской области

Культура и общество
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Режим ЧС в селе Жетыжар Абайской области снят. Подозрения на сибирскую язву не подтверждены, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу облакимата. 

Фото: пресс-служба акимата Абайской области

Напомним, 20 сентября 2023 года в селе Жетыжар Бескарагайского района ввели режим ЧС из-за подозрения на сибирскую язву у одного из сельчан.

Позже сибирская язва у заболевшего жителя Жетыжара не подтвердилась.

«По решению акима района от 25 сентября 2023 года в связи с завершением работ по обеззараживанию в селе Жетыжар отменен режим чрезвычайной ситуации.

Результаты ПЦР-теста у жителя села Жетыжар отрицательные, анализ крови и раневой жидкости не выявил признаков заболевания. Медицинский диагноз – «стафилококково-стрептококковый карбункул области лица слева».

Пациент продолжает лечение, состояние стабильное, температура тела в норме», – сообщили в облакимате.

 

 

 

 

#село #ЧС #Абайская область #акимат #сибирская язва

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