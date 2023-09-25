Режим ЧС сняли в селе Жетыжар в Абайской области

Режим ЧС в селе Жетыжар Абайской области снят. Подозрения на сибирскую язву не подтверждены, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу облакимата.

Фото: пресс-служба акимата Абайской области

Напомним, 20 сентября 2023 года в селе Жетыжар Бескарагайского района ввели режим ЧС из-за подозрения на сибирскую язву у одного из сельчан.

Позже сибирская язва у заболевшего жителя Жетыжара не подтвердилась.

«По решению акима района от 25 сентября 2023 года в связи с завершением работ по обеззараживанию в селе Жетыжар отменен режим чрезвычайной ситуации.

Результаты ПЦР-теста у жителя села Жетыжар отрицательные, анализ крови и раневой жидкости не выявил признаков заболевания. Медицинский диагноз – «стафилококково-стрептококковый карбункул области лица слева».

Пациент продолжает лечение, состояние стабильное, температура тела в норме», – сообщили в облакимате.