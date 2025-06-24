Фото: Минтранспорта

В Минтранспорта объявили о проведении масштабной акции по соблюдению режима труда и отдыха водителями автобусов и грузовиков, сообщает Kazpravda.kz

В Казахстане по инициативе Комитета автомобильного транспорта и транспортного контроля проходит акция «Тахограф» по контролю за соблюдением режима труда и отдыха водителей.

Цель акции – усиление контроля за соблюдением водителями режима труда и отдыха при осуществлении автомобильных перевозок пассажиров, багажа и грузов, соблюдением порядка использования карточки водителя к цифровому тахографу при осуществлении международных автомобильных перевозок.

Оборудованию тахографами подлежат автобусы, грузовые, в том числе специализированные, автомобили, используемые при осуществлении:

- автомобильных перевозок опасных грузов;

- международных автомобильных перевозок пассажиров, багажа и грузов;

- междугородных межобластных регулярных автомобильных перевозок пассажиров и багажа;

- междугородных межобластных, межрайонных (междугородных внутриобластных) нерегулярных автомобильных перевозок пассажиров и багажа.

В ведомстве отметили, что согласно правилам, ежедневная продолжительность управления транспортом не должна превышать 9 часов.

Кроме того, после управления транспортом в течение четырех с половиной часов водителю необходимо сделать перерыв не менее чем на 45 минут.

В случае несоблюдения требований правил статьей 572 Кодекса РК «Об административных правонарушениях» предусмотрен административный штраф для перевозчиков в размере от 5 МРП до 50 МРП и для водителей в размере 10 МРП.