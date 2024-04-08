Роботакси без руля и педалей представит Tesla

Генеральный директор Tesla Илон Маск объявил, что автопроизводитель планирует представить беспилотный электромобиль «роботакси» 8 августа 2024 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science

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Согласно планам компании, после Cybertruck Tesla выпустит два новых электромобиля: меньший по размеру и бюджетный электромобиль, обычно называемый «Tesla Model 2», стоимостью 25 000 долларов; и новое «специализированное роботакси», электромобиль, с нуля разработанный для автономного вождения без каких-либо педалей или рулевого колеса.

Ранее, компания Маска Neuralink получила разрешение испытывать чипы для мозга на людях.