Роботы в Южной Корее заменили больше 10% рабочих – World Robotics

За последние 20 лет количество промышленных роботов на заводах удвоилось, и сегодня их насчитывается более четырёх миллионов по всему миру. Об этом стало известно из ежегодного доклада World Robotics

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Процесс связан с продолжающейся автоматизацией производства и развитием искусственного интеллекта. Показатель продолжает расти, и к 2030 году он увеличится в 6 раз, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Авторы доклада World Robotics составили рейтинг из десяти стран-лидеров по роботизации предприятий в мире. Верхушку этого списка заняла Южная Корея. На каждые 10 тысяч сотрудников там приходится по 1 012 промышленных роботов. Ежегодно их число растёт в среднем на 5%. Об этом свидетельствуют данные последнего доклада World Robotics.

По мнению аналитиков, страна достигла такого успеха благодаря масштабным инвестициям в робототехнику. Правительство финансирует эту область, в том числе, чтобы решить проблему сокращающегося трудоспособного населения из-за низкой рождаемости, отметили в отчёте. До конца десятилетия правительство инвестирует почти два с половиной миллиарда долларов.

Согласно ежегодному отчёту «World Robotics», на втором месте по роботизации предприятий находится Сингапур с количеством — 770 роботов на 10 тысяч человек. На третьей строчке расположился Китай, где рабочую силу заменяют 470 роботов на то же число сотрудников. Китаю немногим уступают Германия и Япония. Замыкают десятку Швеция, Дания, Словения, Швейцария и США.

К 2028 году объём мирового рынка роботов увеличится вдвое и составит порядка 260 млрд долларов. По мнению аналитиков World Robotics, большой спрос на роботов наблюдается в промышленной отрасли, к примеру, на заводах по сборке автомобилей.



