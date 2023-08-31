Роналду установил новый мировой рекорд по голам

Спорт
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Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду стал обладателем очередного мирового рекорда, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Championat.com.

Фото: instagram.com/cristiano/

Как сообщает пресс-служба Международной федерации футбольной истории и статистики (IIFHS), оформив дубль в матче с «Аль-Шабабом» 29 августа, Роналду записал на свой счет 516-й и 517-й голы, забитые в национальных чемпионатах.

Таким образом, Криштиану превзошел Йозефа Бицана и Ференца Пушкаша, которые долгое время удерживали рекорд (по 515 голов).

IIFHS сообщает, что в рейтинге не учитываются голы, забитые игроками в региональных лигах – рассматриваются исключительно национальные чемпионаты. Именно поэтому в списке лучших бомбардиров отсутствуют Пеле, Ромарио и другие известные голеадоры.

Только 3 игрока за всю историю футбола достигли отметки в 500 голов (Пушкаш, Бицан и Роналду), но Лионель Месси имеет все шансы стать четвертым в скором времени – на его счету 496 мячей.

Добавим, что 311 голов Роналду забил в чемпионате Испании, 103 мяча – в английской премьер-лиге, 81 раз португалец отличился в итальянской серии А, 19 голов уже успел забить в Саудовской Аравии и только трижды отличился в родной для себя Португалии.

Ранее титулованный футболист установил мировой рекорд по самому высокому годовому заработку спортсмена.

 

#Спорт #рекорд #футбол #Роналду

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