Роналду во второй раз подряд признан лучшим футболистом саудовской лиги

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду признан лучшим игроком сентября в лиге Саудовской Аравии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Газета.ру .

Фото: jacobandco/Instagram

Суперзвезда мирового футбола за четыре сентябрьских матча забил пять мячей и сделал три результативные передачи. Португалец удостоился звания лучшего игрока месяца в саудовской лиге во второй раз подряд.

Кришитану Роналду перешел в «Аль-Наср» 2 января 2023 года. По контракту с клубом он будет получать €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи.

Напомним, Роналду забил дебютный гол в азиатской Лиге чемпионов в недавнем матче с таджикским "Истиклолом", который закончился со счетом 3:1 в пользу саудовского "Аль-Насра".