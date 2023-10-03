Роналду забил гол и помог "Аль-Насру" победить в матче Лиги чемпионов

Спорт
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Это его первый гол в азиатской Лиге чемпионов.

Фото: sport-express.ru

Саудовский "Аль-Наср", в составе которого выступает португальский нападающий Криштиану Роналду, одержал волевую победу над "Истиклолом" из Таджикистана в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов Азиатской конфедерации футбола, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Встреча группы E прошла в Эр-Рияде и завершилась победой хозяев - 3:1. При этом первыми счет в матче открыли гости. На 44-й минуте экс-игрок костанайского "Тобола" Сенин Себаи вывел "Истиклол" вперед.

После перерыва Криштиану Роналду (66-я минута) сравнял счет, забив свой первый гол в азиатской Лиге чемпионов. Затем партнер португальца Талиска (72-я и 77-я) оформил дубль и принес победу "Аль-Насру".

"Аль-Наср" возглавляет группу, набрав 6 очков в двух матчах. "Истиклол" располагается на последней строчке с одним баллом.

В следующем туре азиатской Лиги чемпионов "Аль-Наср" 24 октября примет катарский "Аль-Духаиль", а "Истиклол" в этот же день сыграет на выезде с иранским "Персеполисом".

 

#гол #Лига чемпионов #Аль-Наср #Роналду

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