Рост промышленного производства РК за 5 месяцев: стабильность и значительные успехи

Экономика
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Венера Баталова
корреспондент

По итогам 5 месяцев объем промышленного производства вырос на 6,4%, в горнодобывающей промышленности на 7,8% и в обрабатывающей промышленности на 6%, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство промышленности и строительства РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

За январь-май 2025 года в основных секторах обрабатывающей промышленности наблюдается положительная динамика: в черной металлургии (+3,4%), машиностроении (+10,5%), производстве продуктов питания (+10,5%), нефтепереработке (+11,3%), химической промышленности (+9,9%), производстве строительных материалов (+10,3%), резиновых и пластмассовых изделий (+4,8%), готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (+17,5%), легкой промышленности (+2,7) и мебели (+6,8%).

Машиностроительная отрасль показывает рост на уровне 10,5% за счет роста производства прочих транспортных средств (+6,9%), сельхозтехники (+2,1%), электрического оборудования (+28,8%), выпуска компьютеров, электронного и оптического оборудования (в 1,8 раза), ремонта и установки машин и оборудования (+18,8%). Увеличилось производство тракторов для сельского и лесного хозяйства (+53%), жаток (+66,7%), комбайнов зерноуборочных (+129,7%), нефтегазового оборудования (+30,6%), легковых автомобилей (+1,4%), автобусов (+3,8%), спецтехники (+65,1%), локомотивов (+3,4%), грузовых вагонов (+242,6%).

В черной металлургии объем производства за 5 месяцев вырос на 3,4% за счет роста объема выпуска ферросплавов (+3,8%), чугуна (+12,8%), стали (+5,9%), плоского проката (+11,9%).

В легкой промышленности объем производства вырос на 2,7% за счет увеличения производства одежды на (+ 7%), текстильных изделий на (-2,7%). В производстве кожаной и относящейся к ней продукции наблюдается спад на (-13,4%).

В химической промышленности объем производства увеличился на 9,9% за счет роста производства полипропилена

(+ 65,8%), окиси хрома металлургического (+4%), аммофоса (+ 92,2%), серной 3,5,2%) и моющих средств (+ 6,2%).

В производстве строительных материалов рост на 10,3% в связи с увеличением объемов производства изделий огнеупорных (+1,2%), цемента (+13,2%), извести (+8,1%), изделий из бетона для строительных целей (+17,8%), конструкций строительных сборных из бетона, товарного бетона, растворов строительных (+15%), камня обработанного для памятников, отделки и строительства(+30,8%) и плитки, плит, кирпичей и изделий аналогичных из цемента, бетона или камня искусственного (+12,3%).

#производство #промышленность #металургия

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