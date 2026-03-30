Под председательством вице-премьера – министра национальной экономики РК Серика Жумангарина прошло совещание, где был обсужден вопрос по стабилизации цен на продукты, а также предварительные итоги первого квартала, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

По информации Министерства торговли и интеграции, в марте средний индекс роста цен на социально значимые продукты питания составил 0,3% – это в три раза ниже показателя марта прошлого года (0,9%).

В целом за первый квартал рост цен составил 1,2%, что также в три раза ниже уровня аналогичного периода 2025 года (3,8%). Динамика отражает устойчивое замедление темпов роста цен. Отмечено, что официальная статистика формируется по международной методологии расчета индекса потребительских цен и охватывает 537 товаров и услуг.

Мониторинг ведется более чем на 12 тыс. объектах торговли по всей стране. В системе внутренней торговли задействовано порядка 760 тыс. субъектов предпринимательства, из которых свыше 300 тыс. занимаются реализацией продовольственных товаров.

Основное снижение цен зафиксировано на овощную продукцию: капуста – на 1,9%, помидоры – на 2,6%, лук – на 10,9%, огурцы – на 22,6%. С начала года цены на огурцы снизились на 31,1%.