Роста тарифов для населения и производителей социальных продуктов питания до конца года не ожидается

Для усиления контроля будет создана специальная рабочая группа, которая будет выезжать в регионы и проверять объемы и наличие запасов в стабфондах, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На совещании по сдерживанию инфляции заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин заслушал ход работы по контрактации нового урожая в стабфонды регионов и ход реализации программы «Тариф в обмен на инвестиции».

Председатель Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ Тимур Косымбаев сообщил, что все запланированные на этот год повышения коммунальных тарифов уже завершены, а новых заявок от субъектов естественных монополий не поступают.

Таким образом, до конца года рост тарифов для населения и производителей социально значимых продуктов питания, для которых действует льготная тарифная политика, не ожидается. Это позволит снизить влияние подорожания платных услуг на инфляцию.

Параллельно ускоренными темпами в регионах идет заключение контрактов на новый урожай для пополнения стабфондов. По данным вице-министра сельского хозяйства Ербола Тасжурекова, контракты на поставку картофеля, лука, моркови и капусты уже обеспечивают 50% от потребности населения на сезон 2025–2026 годов.

Так, полностью закрыты потребности по луку в Атырауской, Алматинской областях и Астане. Активная работа продолжается в Карагандинской, Туркестанской, Абайской и Акмолинской областях, а также в Алматы. Вместе с тем, в Актюбинской области отмечается низкий уровень контрактации по всем видам овощей.

Для усиления контроля Серик Жумангарин поручил создать специальную рабочую группу, которая будет выезжать в регионы и проверять объемы и наличие запасов в стабфондах.

