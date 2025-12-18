Розенсон: Что может спасти от «болезни стодневного кашля»

Розенсон Р.И., ДОКТОР МЕД НАУК, ПРОФЕССОР, КАФЕДРА ДЕТСКИХ БОЛЕЗНЕЙ МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА АСТАНА ВРАЧ-ПЕДИАТР, АЛЛЕРГОЛОГ-ИММУНОЛОГ

В течение долгих столетий лишь определенная часть родившихся детей доживала до зрелого возраста, при этом большинство деток погибали именно от детских инфекционных заболеваний. Среди последних - после кори и дифтерии, скарлатины, занимал коклюш

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Это острое инфекционное заболевание, особенно опасное для детей первого года жизни. Оно передается по так называемому «воздушно-капельному пути», то есть во время кашля, чихания, разговора от больного человека к здоровому - с мельчайшими частичками выделяющейся слюны или слизи.

Из-за очень высокой заразительности заболевают до 80-100% детей первого года жизни, если они не были вакцинированы, до 60% школьников, и до 30% взрослых.

К сожалению, поражение слизистых после заражения – это только часть проблемы, и она очень небольшая. Гораздо более важным является то, что выделяющиеся токсины присоединяются потом к кашлевому центру в головном мозге, и начинается чрезвычайно характерный кашель.

Он проявляется в виде нескольких серий кашлевых толчков с внезапным шумным вдохом между ними, который получил название «репризы». Еще один очень характерный симптом коклюша – рвота в конце приступа. Древние китайцы в своих медицинских учебниках называли коклюш «болезнью 100-дневного кашля».

На самом деле кашель длится не 100, а 70-80 дней, но в течение этого времени во время приступа ребёнок задыхается, синеет, а между сериями кашлевых толчков, особенно у маленьких детей, может наступить остановка дыхания — апноэ, вплоть до летального исхода.

Автор этой публикации около 45 лет назад, будучи совсем молодым доктором, несколько суток просидел у кроватки четырехмесячной девочки, апноэ которой приводило к остановке дыхания по несколько в сутки, вследствие чего приходилось каждый раз ее реанимировать. К счастью, тогда все закончилось благополучно.

Другими очень опасными последствиями коклюша являются пневмония, ателектаз, пневмоторакс. Поэтому, если коклюш возникает у ребенка самых первых месяцев жизни, или протекает тяжело даже в более старшем возрасте, то такого ребенка нужно госпитализировать, чтобы лечить под постоянным наблюдением опытных профессионалов.

Хотя возбудитель болезни микроб Bordetellapertussis был описан около 120 лет назад, в 1906-м году, реально работающая вакцина появилась значительно позже: в США - в 40-х годах прошлого века, в Европе - в начале 50-х годов, а в нашей стране, тогда СССР,только начиная с 1966-го года, при этом после массовой (приказной) вакцинации, болезнь стала считаться управляемой.

В настоящее время вакцины против коклюша существуют, во-первых, только в виде комбинации (например, раньше самой распространенной комбинацией была вакцина АКДС, т. е. это препарат, защищающий одновременно и против коклюша, и против столбняка и дифтерии).

Во-вторых, вакцины против коклюша существуют не только в виде цельноклеточных, но и в виде бесклеточных (абациллярных) форм. Последние - это уже вакцины, составленные из различных компонентов живой клетки.

Цельноклеточная вакцина – мощная, эффективная, но при её введении возникает множество различных побочных эффектов, в частности очень часто возникает повышение температуры, а на месте введения может возникать уплотнение вплоть до развития инфильтрата.

Эти реакции иногда приводили к отказу от вакцинации, особенно в последние годы, когда она стала не обязательной, как в СССР, а «рекомендуемой». Другой проблемой является довольно большой перечень истинных и ложных противопоказаний.

Развитие биотехнологии в зарубежных странах привело к появлению так называемых комбинированных вакцин типа «Пентаксим» или «Инфанрикс». Это уже новое поколение вакцин, в составе которых не только сразу несколько защитных возбудителей сразу, но и содержатся бесклеточные коклюшные компоненты.

Проще говоря, из огромного числа составных частей, в составе которых находились не только необходимые для создания полноценного иммунного ответа, но и ненужные для этого вещества, были выделены самые необходимые.

В их составе анатоксины, гемагглютинины, пертактины и фибрии. Обладая сравнимой эффективностью по сравнению с цельноклеточными вакцинами (95% - на цельноклеточные и 93% - на бесклеточные), последние во многом лишены неблагоприятных побочных эффектов.

Единственноетребование для достижения необходимой эффективности – это полностью проведенный курс вакцинации на первом году жизни ребенка, и ревакцинация в преддошкольном возрасте, над чем сейчас серьезно работают сотрудники МЗРК.

Другим преимуществом бесклеточных вакцин является снижение списка противопоказаний, среди которых наиболее важными остаются только тяжелые первичные иммунодефициты, запущенные случаи ВИЧ-инфекции, и коагулопатии вроде гемофилии.

К сожалению, 27 лет назад, в 1998-м году, один бессовестный английский вирусолог по имени Эндрю Вэйкфилд, желая «продвинуть» собственную вакцину, написал о том, что вакцинация у некоторых детей могла приводить к формированию ДЦП и аутизма. Редактор одного из самых популярных в мире научно-медицинских журналов, поверив автору на слово, опубликовал эту статью. И хотя дальнейшие исследования показали, что все 12 случаев Вэйкфилд тупо выдумал, слух по миру начал распространяться, как пожар в пересохшем лесу.

Автор этой публикации за 50 лет работы в области детской иммунологии и аллергологии видел самые разные последствия отсутствия вакцинации, вплоть до инвалидизации и летальных исходов.

Следует признать, что некоторый риск вакцинации существует, но он далеко не такой частый (реально - один случай на сотни тысяч вакцинированных), и совсем не такой тяжелый, как можно прочитать в «мамочкиных чатах», или в инстаграмме.

Я полностью вакцинирован сам, привиты все мои детки и внуки. Наличие полноценной вакцинации позволяет родителям быть более уверенным в том, что периодически возникающие вспышки инфекционных заболеваний типа уже ставших привычными вспышек коклюша и кори, обойдут ваших близких стороной, и не приведут ни к каким нежелательным последствиям.

 

