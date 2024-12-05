Руководитель в ЦОНе содействовал получению водительских прав за деньги в ВКО

Криминал
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Гульмира Кунапия
корреспондент

На преступные деньги он купил двухкомнатную квартиру и заработал, сдавая ее в аренду

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

АФМ завершено уголовное дело в отношении бывшего руководителя специализированного отдела Усть-Каменогорска филиала НАО «Правительство для граждан» по ВКО, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу госоргана

Установлено, что в период с февраля по октябрь 2023 года подозреваемый организовал схему получения незаконных вознаграждений от граждан за содействие при прохождении теоретического экзамена на знание ПДД для получения водительского удостоверения. 

Реализуемый АФМ проект «Параллельное финансовое расследование», предусматривающий проведение следственных действий по принципу Follow the money, позволил установить преступный доход, полученный в виде незаконных вознаграждений в сумме свыше 32 млн тенге. 

Следствием установлено, что подозреваемый получал вознаграждения на свой личный счет в банке через мобильное приложение. 

Понимая, что такие доходы могут вызвать подозрения у правоохранительных органов, с целью сокрытия их преступного происхождения, подозреваемый многократно осуществлял переводы между своими счетами в том же банке.

Кроме того, в рамках параллельного финансового расследования установлено, что подозреваемый на преступные деньги купил двухкомнатную квартиру в Усть-Каменогорск, оформив недвижимость на свою мать.

Впоследствии данная квартира использована для сдачи в посуточную аренду, что принесло дополнительный преступный доход в размере более 1,2 млн тенге. После начала досудебного расследования он, чтобы не допустить конфискацию квартиры, формально по договорам купли-продажи перерегистрировал ее на третьих лиц.

Приговором суда подозреваемому назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года с конфискацией в доход государства имущества, добытого преступным путем, а именно двухкомнатной квартиры в городе Усть-Каменогорск стоимостью 19,5 млн тенге.

#АФМ #ЦОН #ПДД #водительские права

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