Руководителей «Казводхоза» привлекли к ответственности после проверки аудиторов

Генерального директора предприятия освободили от должности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минводы

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По итогам проверок, проведенных Высшей аудиторской палатой и Минводы, к дисциплинарной ответственности были привлечены 5 руководящих работников «Казводхоза», допустивших нарушения законодательства.

На момент завершения проверок и.о. генерального директора «Казводхоза» освобожден от должности.

К ответственности также привлекли начальника отдела реализации проектов, начальника отдела эксплуатации гидротехнических сооружений, директора филиала по области Жетісу, главного инженера филиала по области Жетісу и директора Актюбинского филиала.