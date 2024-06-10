Руководителей «Казводхоза» привлекли к ответственности после проверки аудиторов

Генерального директора предприятия освободили от должности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минводы
По итогам проверок, проведенных Высшей аудиторской палатой и Минводы, к дисциплинарной ответственности были привлечены 5 руководящих работников «Казводхоза», допустивших нарушения законодательства.
На момент завершения проверок и.о. генерального директора «Казводхоза» освобожден от должности.
К ответственности также привлекли начальника отдела реализации проектов, начальника отдела эксплуатации гидротехнических сооружений, директора филиала по области Жетісу, главного инженера филиала по области Жетісу и директора Актюбинского филиала.
«Привлечение к ответственности руководящих работников «Казводхоза» входит в компетенцию комитета водного хозяйства Минводы. Информация о привлеченных к ответственности работниках направлена в Высшую аудиторскую палату», – отметил вице-министр водных ресурсов и ирригации Ерболат Ибрайханов.