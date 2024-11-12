Руслан Есеналин возглавил комитет в Минтуризма

Кадровые назначения , Туризм , Спорт
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До назначения он был заместителем директора РГКП «Центр олимпийской подготовки «Астана»

Фото: пресс-служба правительства РК

Приказом министра туризма и спорта РК Есеналин Руслан Бахыттыулы назначен на должность председателя Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Республики Казахстан. Об этом сообщила пресс-служба правительства, передает Kazpravda.kz

Руслан Есеналин родился в 1976 году в Северо-Казахстанской области. Окончил Северо-Казахстанский государственный университет, Институт государственной службы Казахской государственной юридической академии, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

В разные годы работал тренером-преподавателем по боксу и кикбоксингу ДЮСШ СКО. Также являлся государственным тренером РК по кикбоксингу Дирекции штатных национальных команд и спортивного резерва СКО.

С 2008 по 2012 годы был заместителем начальника управления физической культуры и спорта СКО

С 2012 по 2020 годы трудился руководителем управления физической культуры и спорта акимата СКО.

С 2020 по 2024 годы занимал должность директора хоккейного клуба «Құлагер».

С 5 июня 2024 до назначения был заместитель директора Республиканского государственного казенного предприятия «Центр олимпийской подготовки «Астана».

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