Ряд лекарств и медуслуг освободят от НДС в Казахстане

Здравоохранение
97

Министерство здравоохранения РК разработало проект Постановления Правительства, предусматривающий освобождение ряда лекарственных средств и медицинских услуг от налога на добавленную стоимость, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Для населения это означает, что:

Лекарственные препараты, включая медикаменты для лечения редких (орфанных) и социально значимых заболеваний в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и ОСМС, станут доступнее по цене;

Медицинские услуги в рамках ГОБМП и ОСМС, а также услуги по лечению редких и социально значимых заболеваний будут предоставляться без учета НДС.

В министерстве подчеркивают, что данная мера направлена на поддержку пациентов и повышение доступности лечения.

«Наша главная задача — сделать медицинскую помощь и необходимые лекарства максимально доступными для людей. Освобождение от НДС позволит снизить финансовую нагрузку на медицинские организации и даст пациентам больше возможностей для получения своевременной помощи», — отметили в ведомстве.

Проект Постановления реализуется в рамках мер по совершенствованию системы здравоохранения и укреплению социальной защиты населения.

 

#лекарства #НДС #медуслуги

