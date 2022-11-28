Ряд назначений провел Касым-Жомарт Токаев

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Отметим, что главы всех ведомств остались на своих постах.

Так, Марат Омаров назначен председателем Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан, Асет Иргалиев - председателем Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, а Дархан Жазыкбаев - председателем Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы.

Айбек Дадебаев назначен управляющим делами президента Республики Казахстан. Ермек Сагимбаев остался на посту главы Комитета национальной безопасности. Наталью Годунову президент назначил председателем Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан.

Ранее также стало известно, что свои посты сохранили руководители СГО, Антикора и АФМ.



