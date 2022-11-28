Наталья Годунова назначена председателем Высшей аудиторской палаты
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Президент РК подписал соответствующий указ.
Наталья Годунова стала председателем Высшей аудиторской палаты, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.
Соответствующий указ подписал глава государства.
"Назначить Годунову Наталью Николаевну председателем Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан", – говорится в тексте указа.
Еще одним указом Тлеген Каскин и Ардак Тенгебаев назначены членами Высшей аудиторской палаты.
Высшая аудиторская палата создана путем преобразования Счетного комитета.