Рыбакина снялась с Олимпиады в Париже

Теннис , Олимпиада
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Федерация тенниса Казахстана сообщила, что лидер женской национальной сборной по теннису Елена Рыбакина не сможет принять участие в XXXIII летних Олимпийских играх в Париже по состоянию здоровья, передает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба ФТК

«В данный момент Елена страдает от острого бронхита, и врачи категорически запретили ей не только выходить на корт, но и прилетать на соревнования. Рыбакина активно готовилась к играм, рассчитывая продемонстрировать высокий уровень игры на Олимпиаде, однако из-за болезни это стало невозможным», - говорится в заявлении ФТК.

Также федерация опубликовала обращение Елены по поводу ее отказа от участия в Олимпиаде.

«Дорогие казахстанцы! Мне тяжело сообщать об этом, но, к сожалению, я не смогу принять участие в Олимпиаде в Париже. После Уимблдонского турнира я заболела острым бронхитом, и несмотря на попытки вернуться к тренировкам, мой организм пока так и не восстановился. Врачи категорически запретили мне выходить на корт.

Мне очень жаль, что я не смогу оправдать ваши надежды и выступить за нашу сборную на Олимпиаде в Париже. Я была так близка к медали в Токио и тщательно готовилась к парижским играм, чтобы завоевать золото для Казахстана. К сожалению, болезнь не дала этим планам сбыться. Желаю всем казахстанским спортсменам удачи и успехов в Париже! Я буду болеть за всех наших атлетов и верю, что они смогут достойно представить нашу страну на Олимпиаде. Алға, Қазақстан!»

Отметим, двумя неделями ранее Рыбакина вышла в полуфинал Уимблдона, обыграв украинку Свитолину.

#олимпиада #Рыбакина #Париж #бронхит

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