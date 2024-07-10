Рыбакина вышла в полуфинал Уимблдона, обыграв украинку Свитолину

Четвертая ракетка мира в двух сетах со счетом 6:3, 6:2 расправилась с представительницей Украины

Фото: AELTC/Tom Flathers

Матч продолжался 1 час 5 минут.

За это время Рыбакина подала 7 эйсов, один раз ошиблась на своей подаче и реализовала четыре брейк-пойнта из шести заработанных.

Украинская теннисистка выполнила одну подачу навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала лишь один брейк-пойнт из двух заработанных.

В начале первого сета соперницы обменялись проигранными подачами, а при счете 4:3 в свою пользу, казахстанской теннисистке удалось сделать брейк и довести дело до победы - 6:3.

На старте второй партии Рыбакина взяла подачу Свитолиной и повела со счетом 2:0. При счете 4:2 Елене вновь удалось выиграть подачу украинки и спокойно довести игру до итоговой победы - 6:2.

Таким образом четвертая ракетка мира вышла в полуфинал Уимблдонского теннисного турнира, где сыграет с победительницей матча между итальянкой Жасмин Паолини и хорваткой Донной Векич.