Рыбакина снялась с полуфинала в Токио

Теннис
При этом она обеспечила себе участие в Итоговом турнире WTA, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Спортс.ру

Фото: ФТК

Елена Рыбакина объяснила причину, по которой снялась с турнира в Токио.

В полуфинале казахстанка должна была играть с Линдой Носковой.

«Мне очень жаль, что я не смогу сегодня сыграть. На этой неделе у меня были проблемы со спиной, поэтому я не могу играть на все 100%. Мне жаль, что мои болельщики не смогут на меня сегодня посмотреть, но я надеюсь, что мы встретимся в следующем году».

Напомним, Елена Рыбакина обеспечила себе путевку на участие в Итоговом турнире WTA.

Казахстанка стала последней, восьмой участницей турнира, куда ранее квалифицировались белоруска Арина Соболенко, полька Ига Швёнтек, американки Кори Гауфф, Аманда Анисимова, Мэдисон Киз, Джессика Пегула, а также итальянка Жасмин Паолини.

Вчера в 1/4 финала турнира WTA 500 в Токио Рыбакина обыграла Викторию Мбоко из Канады - 6:3, 7:6 (7:4), вышла в полуфинал и гарантировала себе участие в Итоговом турнире, который пройдет в начале ноября в Эр-Рияде. Казахстанка поднялась на 6-ю позицию в рейтинге WTA. В этом сезоне Елена проигрывала Виктории Мбоко (23 WTA) в полуфинале «тысячника» в Монреале, а также уступила другой канадке — Лейле Фернандес (22 WTA) — в полуфинале турнира WTA 500 в Вашингтоне. Сейчас же Елена в Токио обыграла двух сильных и неудобных соперниц, взяв убедительный реванш.

#теннис #Елена Рыбакина #рейтинг #WTA #Токио #Итоговый турнир

