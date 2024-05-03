Рыбакина уступила второй ракетке мира в полуфинале турнира в Мадриде

В матче за выход в финал ей противостояла Арина Соболенко из Беларуси

Фото: пресс-служба НОК РК

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина потерпела поражение в полуфинале турнира серии WTA 1000 в Мадриде (Испания), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

В матче за выход в финал ей противостояла вторая ракетка мира Арина Соболенко (Беларусь).

Встреча продлилась три сета. Первый остался за казахстанкой. Однако последующие два выиграла Соболенко.

Итоговый счет составил 1:6, 7:5, 7:6 в пользу Арины.

В финале Соболенко сыграет против лидера рейтинга WTA Иги Швентек (Польша).