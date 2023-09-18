Рыбакина узнала свое место в чемпионской гонке WTA

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина сохранила позиции в чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которой опубликована на сайте организации, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz .

Фото: facebook.com/elenarybakina/

Рыбакина по-прежнему занимает 4-е место.

Лидирует в гонке белоруска Арина Соболенко, за ней следуют полька Ига Швентек и американка Кори Гауфф.

Отметим, что все четверо отобрались на итоговый турнир WTA. При этом Рыбакина стала первой казахстанкой, которой это удалось сделать.

Добавим, что в одиночном разряде Рыбакина потеряла 1 позицию и теперь занимает 5-е место.