Рыбакина узнала свое место в чемпионской гонке WTA
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Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина сохранила позиции в чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которой опубликована на сайте организации, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.
Рыбакина по-прежнему занимает 4-е место.
Лидирует в гонке белоруска Арина Соболенко, за ней следуют полька Ига Швентек и американка Кори Гауфф.
Отметим, что все четверо отобрались на итоговый турнир WTA. При этом Рыбакина стала первой казахстанкой, которой это удалось сделать.
Добавим, что в одиночном разряде Рыбакина потеряла 1 позицию и теперь занимает 5-е место.