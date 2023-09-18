Стало известно новое место Елены Рыбакиной в мировом рейтинге

Спорт
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Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновленную версию рейтингов спортсменок в одиночном и парном разрядах, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

Фото: пресс-служба Федерации тенниса РК

1-й ракеткой мира осталась белоруска Арина Соболенко, на 2-й строчке – Ига Швентек из Польши, 3-я – американка Кори Гауфф.

Сильнейшая из представительниц Казахстана Елена Рыбакина опустилась на 1 позицию, став 5-й. Ее прежнее 4-е место заняла теннисистка из США Джессика Пегула.

Юлия Путинцева стала выше на 7 строк – 81-я.

В парном рейтинге на 1-ю строчку вышла чешская спортсменка Катержина Синякова, за ней расположились Пегула и Гауфф.

Казахстанская теннисистка Анна Данилина отыграла 1 позицию и стала 32-й. Рыбакина потеряла 3 строки – 115-я, Жибек Куламбаева поднялась на 7 отметок, заняв 149-е место.

Ранее сообщалось, что казахстанская теннисистка Юлия Путинцева поднялась в рейтинге парного разряда WTA с 697-го места на 323-е, тем самым совершив рывок на 374 отметки.

Напомним, в начале августа 2023 года Елена Рыбакина официально покинула топ-3 рейтинга WTA. 

 

#Спорт #теннис #Рыбакина #рейтинг

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