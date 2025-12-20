Рыбакина вошла в топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменок по версии Forbes

Теннис
644

В этом году первая ракетка Казахстана заработала $12,5 млн, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Спортс.ру

Фото: ФТК

Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок 2025 года.

Третья ракетка мира Коко Гауфф возглавила список самых высокооплачиваемых спортсменок 2025 года, опубликованный журналом Forbes. Всего в топ-20 попали 10 теннисисток.

Казахстанка Елена Рыбакина разделила 8-9 место с Наоми Осакой.

1. Коко Гауфф (теннис) – $33 млн (8 млн призовых и 25 млн маркетинговых доходов);

2. Арина Соболенко (теннис) – $30 млн (15 и 15);

3. Ига Швентек (теннис) – $25,1 млн (10,1 и 15);

4. Гу Айлин (фристайл) – $23,1 млн (0,1 и 23);

5. Циньвэнь Чжэн (теннис) – $22,6 млн (1,6 и 21);

6. Мэдисон Киз (теннис) – $13,4 млн (4,4 и 9);

7. Нелли Корда (гольф) – $13 млн (3 и 10);

8-9. Наоми Осака (теннис) – $12,5 млн (2,5 и 10);

8-9. Елена Рыбакина (теннис) – $12,5 млн (8,5 и 4);

10. Джессика Пегула (теннис) – $12,3 млн (5,3 и 7);

#теннис #Елена Рыбакина #WTA

Популярное

Все
Научиться управлять теплом
Стоит ли лишать свободы за все экономические преступления?
Лист ожидания – шанс на спасение
Набрал штрафов почти на миллион!
Еще 12 лицензий
Не по-детски опасны
Покорили интеллектуальный олимп
Завершено строительство объектов дополнительного образования
«Я казах от земли...»
Турнир высокого уровня
Защита бизнеса – в приоритете
Высокая миссия
Два донора помогли двенадцати казахстанцам
Отличный результат
Наука и бизнес: эффективный тандем
Кристально чист для высокого напряжения
На пути к благополучию
Мастер высокого напряжения: 37 лет верности свету
Путевка в жизнь
Воспитать защитников
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
Американские чиновники отметили День Независимости Казахстана в Хьюстоне
Испанская компания вложит 44 млрд тенге в строительство завода в Кызылординской области
Руками к надежде
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае
Новую электроподстанцию запустили в Астане
В Павлодарской области нотариусы окажут содействие в борьбе с преступностью
Самый большой каток в Казахстане примет туристов
Казахстан в орбите доверия мировых лидеров
Город, который благоухает лавандой
Получи и путешествуй
Преемственность поколений – опора Satbayev University
Сверхвысотная башня Джидды уже достигла отметки в 80 этажей
Переход к однопалатной модели ускорит процесс принятия законов: политолог о парламентской реформе
Формировать гражданскую ответственность
Центр академического превосходства
Мы – вместе!
В Казахстан впервые поставлено авиатопливо мирового стандарта
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
Началось строительство сталелитейного завода
Стипендии повысили студентам в Казахстане
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Ключевой ориентир – человекоцентричность
Из казармы в кампус
Устроившие погром на остановке нарушители получили по 10 суток ареста в Астане
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
Политика здравого смысла
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Как лечить ОРВИ и грипп у детей: столичный врач обратилась к родителям
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
В ВКО фотоловушки сняли галерею «портретов» обитателей тайги
О погоде в Казахстане на 2-4 декабря сообщили синоптики
Президент Ирана прибыл в Акорду
Новый центр мировой металлургии

Читайте также

Теннисистки Асылжан Арыстанбекова и Инкар Дюйсебай выиграли…
Казахстанцы отличились на международном турнире по настольн…
Золото из Даммама
Зарина Дияс пробилась на Australian Open

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]