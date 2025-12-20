В этом году первая ракетка Казахстана заработала $12,5 млн, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Спортс.ру
Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок 2025 года.
Третья ракетка мира Коко Гауфф возглавила список самых высокооплачиваемых спортсменок 2025 года, опубликованный журналом Forbes. Всего в топ-20 попали 10 теннисисток.
Казахстанка Елена Рыбакина разделила 8-9 место с Наоми Осакой.
1. Коко Гауфф (теннис) – $33 млн (8 млн призовых и 25 млн маркетинговых доходов);
2. Арина Соболенко (теннис) – $30 млн (15 и 15);
3. Ига Швентек (теннис) – $25,1 млн (10,1 и 15);
4. Гу Айлин (фристайл) – $23,1 млн (0,1 и 23);
5. Циньвэнь Чжэн (теннис) – $22,6 млн (1,6 и 21);
6. Мэдисон Киз (теннис) – $13,4 млн (4,4 и 9);
7. Нелли Корда (гольф) – $13 млн (3 и 10);
8-9. Наоми Осака (теннис) – $12,5 млн (2,5 и 10);
8-9. Елена Рыбакина (теннис) – $12,5 млн (8,5 и 4);
10. Джессика Пегула (теннис) – $12,3 млн (5,3 и 7);