Рыбакина впервые в карьере вошла в топ-10 мирового рейтинга

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленную версию рейтингов в одиночном и парном разрядах по итогам открытого чемпионата Австралии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz .

Фото: ktf.kz

Так, финалистка Australian Open и 1-я ракетка Казахстана Елена Рыбакина впервые в карьере вышла на 10-е место в мировом рейтинге, тогда как ранее располагалась на 15 ступенек ниже в одиночном разряде.

Другая казахстанка Юлия Путинцева поднялась с 47-й строчки на 44-ю.

Лидером рейтинга осталась Ига Швентек из Польши. C 5-го места на 2-е поднялась победительница Australian Open Арина Соболенко из Беларуси, а на 3-й строчке оказалась Онс Жабер из Туниса, которая ранее была 2-й.

Лучшая казахстанская теннисистка в парном разряде Анна Данилина заметно просела в рейтинге, опустившись на 24-е место (минус 10 позиций).

Топ-3 парного разряда выглядит так: Катерина Синякова (Чехия), Кори Гауфф (США), Барбора Крейчикова (Чехия).

Напомним, Елена Рыбакина впервые в карьере вышла в финал женского одиночного разряда Australian Open. В решающем матче она проиграла Арине Соболенко из Беларуси.