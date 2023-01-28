Рыбакина проиграла в финале Australian Open сопернице из Беларуси

Это была напряженная борьба.

Фото: Sports.kz

Сегодня, 28 января, состоялся финал женского одиночного разряда. Первая ракетка Казахстана впервые в карьере дошла на этом турнире до данной стадии, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

В решающем матче Рыбакина, которая занимает 25-е место в рейтинге WTA, встречалась с пятой ракеткой мира - Ариной Соболенко из Беларуси.

Первый сет остался за Рыбакиной. Она победила соперницу со счетом 6:4.

Во второй партии она уступила сопернице со счетом 3:6. И в третьей также не смогла сломить сопротивление Соболенко - 4:6. Матч продолжался 2 часа и 29 минут.