Рыбакина вышла в третий круг на «тысячнике» в Риме

Теннис
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Далее казахстанка встретится с Бьянкой Андрееску, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Чемпионат

Фото: ФТК

12-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в третий круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме. Во втором круге она обыграла немецкую теннисистку Еву Лис со счётом 7:6 (7:3), 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 25 минут. В её рамках Рыбакина четыре раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Лис один эйс, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.

Далее Елена Рыбакина встретится с Бьянкой Андрееску (Канада).

Турнир в Риме проходит с 6 по 17 мая. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек из Польши.

#теннис #Елена Рыбакина #Рим #WTA-1000

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