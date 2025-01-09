Рынок жилья в декабре 2024: рост цен и увеличение сделок по всему Казахстану

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За год стоимость вторичных квартир увеличилась на 4,2%, а аренда подскочила на 7,9%, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики

В то же время, количество сделок купли-продажи значительно возросло, особенно в крупных городах, таких как Астана и Алматы.

В региональном разрезе цены на первичном рынке жилья в годовом выражении значительно подорожали в Актобе - на 12,8%, Кокшетау – на 10,1%, Таразе – на 10%. На вторичном рынке жилья лидеры роста цен Атырау (16,9%), Астана (12,9%), Конаев (10,1%), на рынке аренды жилья – Талдыкорган (26,6%), Астана (25,8%), Шымкент (18,6%), Уральск (16,8%), Петропавловск (16,4%).

За месяц (декабрь 2024 к ноябрю 2024) цены арендной платы за благоустроенное жилье повысились на 1,1%, перепродажи квартир – на 0,9%, продажи нового жилья – на 0,2%.

В декабре 2024 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 50 046, из них 10 488 - по индивидуальным домам и 39 558 - по квартирам в многоквартирных домах. По сравнению с ноябрем 2024 года (39 421) количество сделок купли-продажи жилья увеличилось на 27%. Лидерами по количеству сделок остаются города Астана (9 911 – 19,8%) и Алматы (8 845 – 17,7%), а также Карагандинская область (3 638 – 7,3%). Меньше всего сделок проведено в области Ұлытау – 645 сделок (1,3%).

По сравнению с ноябрем 2024 в декабре рост сделок наблюдается во всех регионах, кроме Алматинской области, где количество сделок купли-продажи жилья уменьшилось лишь на 0,2%. Наивысший рост был зарегистрирован в Кызылординской (+70,2%), Жамбылской (+45,3%) областях и городе Астана (+42,2%).

По сравнению с ноябрем 2024 года количество сделок по жилью в многоквартирных домах увеличилось на 26,6% (на 8 302 сделок). Всего в декабре 2024 года по квартирам совершено 39 558 сделок – это 79% от общего показателя. Основная доля продаж по жилью в многоквартирных домах приходится на города Астана (24,7%), Алматы (20,7%) и Карагандинскую область (7,9%). Лидерами в продажах по количеству комнат стали 2-комнатные квартиры, в декабре 2024 года по ним было оформлено 14 980 сделок.

По сравнению с ноябрем 2024 года в декабре 2024 года количество сделок по индивидуальным домам увеличилось на 28,5% (на 2 323 сделок). Всего в декабре их было зарегистрировано 10 488. Наибольший рост количества сделок по индивидуальным домам наблюдается в Кызылординской (+86,2%) области, области Ұлытау (+64,9%) и Восточно-Казахстанской области (+57,4%). Спад в количестве сделок по индивидуальным домам за месяц не зафиксирован.

Количество сделок купли-продажи жилья за декабрь 2024 года по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года увеличилось на 32,3%, тогда было зарегистрировано 37 818 сделок. Наибольший рост сделок был отмечен в Павлодарской (72,4%) области, наименьшее снижение – в Туркестанской области (-13,9%). Увеличение наблюдается в количестве сделок за январь-декабрь 2024 года по сравнению c январем-декабрем 2023 года и это увеличение составляет 16,8%.