Свежий выпуск
С акцентом на уголовно-правовой аспект
Руслан Исаков

В Минске (Республика Беларусь) состоялось очередное заседание Координационного совета генпрокуроров стран СНГ.

Генеральный прокурор Респуб­лики Казахстан Берик Асылов принял участие в работе 32-го заседания Координационного совета генеральных прокуроров государств – участников СНГ (Азербайджана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана). На повестке дня были такие актуальные вопросы, как борьба с легализацией доходов и возврат активов, добытых преступным путем; противодействие распространению экстремистской, а также иной противоправной информации; борьба с торговлей людьми, незаконной миграцией и другие.

Генеральный прокурор РК в своем докладе поделился положительным опытом нашей страны в вопросах защиты бизнеса в уголовном процессе, а также противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов и возврата незаконно выведенного капитала.

Также состоялись двухсторонние встречи с генеральными прокурорами Беларуси, Азербайджана, Кыргызстана, Армении, Узбекистана и России, где обсуждены основные вопросы уголовно-правового взаимодействия наших стран. Более того, в ходе данного мероприятия в целях обеспечения защиты прав и свобод человека между генеральными прокуратурами Казахстана и России подписано Соглашение о сотрудничестве на территории комплекса «Байконур».

По итогам встречи все участники выразили свое намерение в дальнейшем укреплении международного сотрудничества в сфере противодействия преступности во всех ее проявлениях, проинформировала пресс-служба ГП РК.

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