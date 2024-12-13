S&P отметило снижение рисков в банковском секторе Казахстана

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Снижение рисков в банковском секторе Казахстана и усиление надзора отметило S&P, передает Kazpravda.kz со ссылкой на АРРФР

12 декабря 2024 года международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings объявило об улучшении позиции РК в рейтинге BICRA (Оценка отраслевых и страновых рисков банковского сектора) с группы «8» на группу «7». Данный показатель отражает снижение рисков в банковской отрасли страны, а также подчеркивает усилия регулятора по усилению надзора за финансовым сектором.

Согласно отчету S&P, Казахстан продемонстрировал устойчивость банковского сектора к макроэкономическим вызовам и геополитическим рискам. Агентство отмечает, что качество активов и финансовые показатели казахстанских банков превзошли ожидания.

Значительным фактором в пересмотре рейтинга стало укрепление надзорной деятельности АРРФР. Среди ключевых достижений названы регулярная оценка качества активов (AQR), переход на надзорную модель SREP, ограничение рисков в деятельности банков и меры по контролю темпов роста потребительского кредитования.

S&P отмечает, что принятые АРРФР меры позволили избежать кризисов в банковской системе и обеспечить стабильную операционную деятельность на фоне рыночных изменений. По мнению S&P, данные меры способствовали улучшению финансовой устойчивости страны, при этом уровень проблемных кредитов в системе снизился с 18% в 2020 году до 7-7,5% в 2024 году.

Улучшение рейтинга BICRA позволило повысить рейтинги 7 финансовых учреждений.