С беспрецедентным половодьем продолжают бороться в Казахстане и России

Тяжелая обстановка сохраняется

Из-за формирования паводкового стока по рекам Тобол и Жайык на территории России министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов продолжает ежечасно обмениваться гидрологическими данными с Росгидрометом, сообщили в Министерстве водных ресурсов и ирригации Казахстана. Это, по словам главы ведомства, помогает получить полную картину происходящего, оценить риски и провести необходимые мероприятия по пропуску паводковых вод, а также проинформировать акиматы и подразделения МЧС.

Водная стихия продолжает испытывать людей.

– Среднее наполнение двух крупных водохранилищ Акмолинской области составляет 99%, оба объекта работают в транзитном режиме. Пик половодья прошел, – о ситуации на казахстанских водохранилищах, по данным на 8 апреля, рассказала вчера в СЦК официальный представитель ведомства Молдир Абдуалиева.

Среднее наполнение двух крупных водохранилищ Актюбинской области также составляет 99%, объекты работают в транзитном режиме, приток воды уменьшается. Пик половодья также прошел.

В Восточно-Казахстанской области пять крупных водо­хранилищ в среднем наполнены на 62%, все они работают в штатном режиме. Пик паводка ожидается на этой неделе.

В Западно-Казахстанской области четыре крупных водо­хранилища наполнены в среднем на 65%, они также работают в штатном режиме. В регионе до сих пор наблю­дается повышение уровня реки Чаган. По данным на 8 апреля, приток в Чаганское водохранилище составляет 690 кубометров в секунду. На реке Жайык ожидается вторая волна половодья.

Четыре крупных водохранилища Карагандинской области наполнены полностью, пик паводка в них прошел. В Костанайской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 96%, наблюдается половодье.

Сохраняется напряженная обстановка на Каратомарском водохранилище. Приток в него составляет 2 425 кубометров в секунду, сброс – 2 640 кубов. Но ежечасно наблюдается спад. На месте работают специалисты министерства и акимата области, они регулируют пропуски воды.

Два крупных водохранилища Северо-Казахстанской области наполнены на 100%, половодье продолжается.

– На всех объектах ведутся круглосуточные дежурства и ежечасный мониторинг обстановки, – отметила Молдир Абдуалие­ва. – Добавлю, что министерство инициировало соз­дание национальной гидрогео­логической службы. Благодаря этому будут взяты на контроль вопросы рационального использования подземных вод. А именно – для питьевого водоснабжения, орошения и пастбищного животноводства. Также будут проводиться поисково-разведочные работы и осуществляться государственный мониторинг.

Разрушающая сила воды

Весенний паводок активно развивается и в ряде регионов Российской Федерации. Соглас­но последним сообщениям МЧС России, в 39 регионах РФ остаются подтопленными более 10,4 тыс. жилых домов. Из-за быстрого таяния снега число подтоплений будет больше.

Первые сообщения о подтоп­лениях появились в последние дни марта, но пик паводка еще не пройден.

На территории Сибирского, Приволжского и Центрального федеральных округов с 7 по 11 апреля прогнозируется­ продолжение повышения среднесуточных температур, процессов активного снеготаяния и вскрытия рек, что может привести к дальнейшему подтоплению низменных участков и объектов транспортной инфраструктуры, прогнозирует МЧС России.

Наиболее сложная обстановка остается в Оренбургской области, где введен режим ЧС федерального значения.

Вечером 5 апреля в Орске прорвало введенную в 2010 году защитную насыпную дамбу. К утру 7 апреля в городе затопило 6 644 жилых дома, были эвакуи­рованы 1,1 тыс. человек.

Ранее губернатор области Денис Паслер отмечал, что проект дамбы был рассчитан на гораз­до меньшую нагрузку. Причем уточнялось: это насыпное, а не гидротехническое сооружение, и его ключевая задача – защитить автомобильную дорогу, укрепить берег реки.

По данным региональных властей, дамба была рассчитана на значительно более низкий уровень воды в реке Урал – 5,5 м. 7 апреля уровень достиг отметки 856 см.

Администрация Орска предуп­редила, ссылаясь на Гидрометцентр, что до опасной отметки Уралу предстоит набрать еще 58 см. Наводнение в Оренбурге ожидается беспрецедентным, сообщил мэр города Сергей Салмин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, такой большой воды Оренбург не видел уже давно. Самые высокие отметки были зафиксированы в 1942 году – 946 см.

Уровень воды в реке Урал, на которой стоит Орск, с начала апреля резко повышался (на 16–28 см за сутки!), в связи с чем с Ириклинского водохранилища пришлось произвести рекордный сброс воды, писали местные СМИ.

Стремительно растут показатели Сакмары у Татарской Каргалы: за сутки река прибавила 30 см. Ситуация продолжает оставаться тяжелой. Под воду уходят целые поселки и СНТ облцентра.

«Пик паводка, по прогнозам специалистов, придется на 10 апреля. Ситуация на многих территориях, находящихся в поймах Урала и Сакмары, критичес­кая», – сообщила мэрия Орска.

Переполнение рек в Приволжском федеральном округе возникло из-за большого количества снега, а также сильно промерзшей земли, рассказал ТАСС научный руководитель Гид­рометцентра Роман Вильфанд.

«Таяние приводит к тому, что снег не впитывается в почву, а стекает, переполнение русла отмечается на реках Самара, Урал, Илек, Большой Уран, Чаган, Салмыш и других», – заявил он.

По его словам, в настоящее время уровень воды на малых и средних реках в центре европейской части России достигает­ опасных отметок, во многих регионах они уже превышены.

Из-за рекордных паводков, которые фиксируются в 36 российских регионах, режим ЧС уже ввели в Алтайском крае, Самарской и Челябинской областях. Также подтопления домов, участков и дорог фиксируются в Башкирии, Самарской, Ульяновской областях, Мордовии и Татарстане.

Научный сотрудник Института водных проблем РАН Михаил Болгов в разговоре с «Коммерсантъ FM» отмечал, что Гидрометцентр предупредил о паводках не с теми погрешностью, точностью и заблаго­временностью, которые нужны.

«Практически мы сейчас пользуемся оценками и расчетами 40-летней давности. Не осуществляется регулярного пересмотра величин наводнений с заданными вероятностями. Соответственно, специалисты очень часто используют старые цифры, а где-то и вообще не используют их», – указал он.

Больше всего может достаться Саратовской области. В бассейне Волги запасы воды превосходят порог на 124%.

Неблагоприятную паводковую обстановку прогнозируют в Курганской области. К приходу воды готовится Тюменская область.

По предварительным расчетам Росгидромета, 8–9 апреля поднимется уровень воды в реке Тобол. Руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) Игорь Шумаков предупредил, что следует ожидать интенсивного подъема с подтоплением прибрежных территорий, расположенных в пределах речных пойм. К 10–12 апреля паводковые воды могут достигнуть Кургана.

В Алтайском крае подтоплены 121 дом и 513 приусадебных участков. Как сообщило главное управление МЧС по региону в своем telegram-канале, оперативные группы спасателей используют беспилотники, чтобы проводить авиаразведку на подтопленных территориях. В районах с самой сложной обстановкой созданы мобильные группы реагирования.

– Осень прошлого года характеризовалась обильными осадками и значительным увлажнением почвы. Затем пришли сильные морозы, что привело к промерзанию грунта. При выпадении больших осадков в зимний период наблюдались оттепели, это привело к образованию слоев льда в толще снега и на поверхности почвы, – так объяснил возможные причины паводков министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев.

…Несмотря на то что казах­станские и российские специалисты заблаговременно определили паводкоопасные участки, обеспечили дополнительные свободные емкости для прие­ма воды водохранилищами, предупредили руководителей на местах, превентивные меры не сработали в полной мере.