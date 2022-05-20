Общество
С чем чаще всего приходится сталкиваться участковым в Казахстане
Александра Власова

Помогать людям – мое призвание

Практически каждый день участковым приходится разбираться в семейных проблемах людей, подвергающихся бытовому насилию.

– Зачастую мужчины думают, что женщину можно бить, что, мол, это по-мужски. Но все мы должны понимать, что даже оскорбление женщины, нецензурная брань по отношению к ней – это уже статья, за которую можно «закрыть» человека до утра или даже до суда. И именно там потом примут решение – штраф, адмарест или предупреждение, – рассказывает участковый инспектор столицы Асилхан Алимов.

Только вот, сетует он, зачастую сами же женщины не хотят выносить сор из избы, боятся своего обидчика, или еще хуже, начинают его жалеть.

В целом жалобы по семейно-бытовому насилию Асилхан отрабатывает очень быстро. Если поступает повторное обращение, то выносит в отношении мужа защитное предписание. Но если тиран нарушит и его, то будет задержан. А далее – составляется судебный материал и дело уже за судом.

Много хлопот участковым, конечно же, доставляют неблагополучные семьи. И речь здесь не только о бытовом насилии, такой контингент час­то «светится» и по другим статьям.

Чтобы быть в курсе проблем жителей своего района, участковый должен состоять в домовых чатах. У Асилхана Алимова таких чатов 12.

– На подопечном мне участке проживают порядка 20 тысяч человек, многих жителей знаю в лицо. Хотя у нас на территории не только ЖК, но и коттеджные городки, частные дома, – делится Асилхан.

Анализируя общую картину по своему участку, представитель полиции отмечает: не менее редкой причиной для обращений становятся и так называемые «подозрительные личности». Как правило, это граждане других стран. И если с документами у них все в порядке, то беспокоиться не о чем.

– А если они не могут нам ничего предъявить, то приходится доставлять в миграционную полицию, а дальше уже специалисты выясняют, как они пересекли границу и на каком основании находятся в Казах­стане, – поясняет Асилхан. – Недавно, к примеру, мы задержали на дачах, недалеко от поселка Пригородный, человека, который находился в розыс­ке! В итоге доставили его в Байконурский районный отдел полиции.

Проверяют участковые и подозрительные машины. Благо сделать это сейчас легко: через электронный планшет можно «пробить» любое авто.

А еще приходится иметь дело с хулиганами. Так, на днях был задержан молодой мужчина, употреб­лявший горячительные напитки. Он пинал рядом стоящие машины, бил самокатом по лобовым стеклам. Хулигана доставили в отдел полиции и дали ему за мелкое хулиганство 5 суток ареста.

О своей работе участковый Алимов говорит охотно.

– Например, сейчас сезон краж велосипедов, колясок, самокатов. Жителям раздаем брошюры, отправляем информацию в чаты о необходимос­ти следить за своим имуществом и быть бдительными, – рассказывает собеседник об участковых буднях.

Но профилактика это одно, а прак­тика, противодействие – другое. Так, например, нередко приходится искать потерявшихся детей. В большинстве своем они благополучно находятся: кто-то не слышал звонка телефона, кто-то уснул в автобусе, кто-то заигрался в соседнем дворе. А вот с подростками уже посложнее. Многие поднимаются на крыши многоэтажных домов, разгуливают в ночное время без сопровождения взрослых. И вот с такими потом подолгу приходится разбираться.

– Однажды к нам обратилась женщина. Пропал ее сын. Она очень переживала и волновалась. И в итоге прибывшим на место полицейским пришлось приводить в сознание упавшую в обморок мать, – делится Асилхан. – К счастью, все благополучно закончилось и для мамы, и для сына. А она потом благодарила нас за оказанную ей помощь.

Не устает благодарить полицейского и другая его подопечная – пожилая женщина, купившая на участке Алимова квартиру. Дело в том, что прежняя хозяйка, несмотря на документальное переоформление права собственности, не спешила покинуть жилье. Что только ни делала новая хозяйка, но все же пришлось обращаться в полицию. Те в свою очередь пригласили «медвежатника», вскрыли замок, и бабушка заселилась в свои законные квадратные метры.

– Теперь она часто звонит, чтобы поздороваться, спросить как дела, поздравить с праздником, – улыбается Асилхан.

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