Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В рамках празднования Международного дня защиты детей 31 мая и 1 июня в столице будет проходить городская сельскохозяйственная ярмарка, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

По данным городской администрации, на ярмарке будет представлена продукция местных фермеров и производителей из различных регионов Казахстана. Жители и гости города смогут купить овощи и фрукты, мясо, мучные и молочные продукты, выпечку, натуральные соки, варенье, джемы и многое другое по выгодным ценам.

Мероприятие будет проходить 31 мая и 1 июня с 09:00 утра до 19:00 вечера в торгово-развлекательном центре Koktal по адресу: проспект Нургисы Тлендиева 12а.

Стоит отметить, что в столице уже работает сельскохозяйственная ярмарка по адресу: ул. Бейбарыс Султана 23 (напротив ЖК «Рио-де-Жанейро»). Она открыта каждый день с 9:00 до 19:00 часов.

Для удобства посетителей рядом с ярмаркой проходят автобусные маршруты № 2, 32, 49, 50, 73, что обеспечивает комфортный доступ к месту проведения мероприятия.