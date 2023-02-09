С какими странами сотрудничает Казахстан в борьбе с преступностью

Казахстан заключил 72 договора в уголовно-правовой сфере с 34 странами, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РК.

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В их числе 29 – о взаимной правовой помощи по уголовным делам, 21 – о выдаче, 22 – о передаче осужденных. Партнерами Казахстана являются такие крупные мировые державы, как США, Китай, Великобритания, Индия, ОАЭ и другие, отметили в высшем надзорном органе страны.

Отдельное важное направление в борьбе с преступностью с государствами-членами СНГ – взаимодействие на основе Минской и Кишиневской конвенций о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

Наша страна является полноправным участником трех межамериканских конвенций (о выдаче, о правовой помощи по уголовным делам, об отбывании уголовного наказания за рубежом), в которые входят 26 стран Северной и Южной Америки, добавили в ГП.

В настоящее время 2 договора с Францией и Узбекистаном проходят процедуру ратификации в Сенате Парламента РК.

«Договор с Францией о правовой помощи даст возможность правоохранительным органам наших стран получать доказательства вины подозреваемых и обвиняемых, в том числе арестовывать и конфисковывать денежные средства и иное имущество, добытое преступным путем.

Договор о передаче осужденных лиц с Узбекистаном позволит им отбывать дальнейшее наказание в виде лишения свободы у себя на родине.

Сейчас в казахстанских колониях отбывают наказание порядка 500 граждан Узбекистана, а в Узбекистане – 20 наших граждан», – проинформировали в Генпрокуратуре.

Работа по укреплению международного сотрудничества в уголовно-правовой сфере продолжается.

В конце прошлого года Казахстан заключил договоры о выдаче и о правовой помощи по уголовным делам с Республикой Кипр. Сейчас пакет документов готовится к ратификации.