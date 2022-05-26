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С надеждой на богатые всходы
Марина Демченко

В нынешнем сезоне аграрии засеют 23,1 млн га площадей.

В стране существенно увеличилась площадь кормовых культур – засеяно 3,6 млн га. Выросли территории, отведенные под картофель, подсолнечник, овощи. Об этом в ходе брифинга на площадке СЦК сообщил вице-министр сельского хозяйства Абулхаир Тамабек.

Он также проинформировал об обеспеченности фермеров необходимыми ресурсами для проведения весенне-полевых работ 2022 года.

По словам Абулхаира Тамабека, в текущем сезоне на проведение посевной (на февраль – июнь) выделено 400 тыс. тонн дизельного топлива, это на 20 тыс. тонн больше, чем в прошлом году. С учетом расходов операторов областей по доставке, хранению и продаже аграриям его отпускают в среднем по 200 тенге за литр (на АЗС цена колеблется от 230 до 260 тенге), что дешевле на 15%. Топливо отгружается согласно утвержденному графику.

Семена засыпаны в необходимом количестве (100% от плана). Проведена их экспертиза, при этом 99% семян признаны кондиционными, а 90,6% отнесены к первому и второму классам посевного стандарта.

Спикер напомнил, что были проб­лемы с поставкой семян зерновых из России. Причиной стало введение российской стороной запрета на вывоз пшеницы. Поскольку на семена зерновых распространяется аналогичный код ТН ВЭД (товарная номенклатура внешнеэкономичес­кой деятельности. – Прим. авт.), они также попали под запрет.

– Учитывая, что указанные семена были необходимы нам для сортообновления и сортосмены, проблема была поднята на уровне заместителей премьер-министров и, как результат, правительством Российской Федерации принято решение о снятии запрета. Это позволило дополнительно завезти более 14 тысяч тонн семян зерновых, а казахстанским аграриям – улучшить сортовой потенциал, – пояснил Абулхаир Тамабек.

На поддержку семеноводства в текущем году в местных бюджетах предусмотрено 11,8 млрд тенге.

Что касается подкормок посевов, то, по данным акиматов областей, запланировано внесение 670,2 тыс. тонн удобрений, это на 43,7 тыс. тонн больше уровня прошлого года. На сегодня заключены договоры на поставку 408,6 тыс. тонн удобрений. Аграриям уже отгружено 308,1 тыс. тонн.

– Фермеры поднимали вопрос дороговизны удобрений, включая отечественные. Правительство провело соответствующую работу, крупнейший производитель минеральных удобрений – компания «КазАзот» – принял решение о снижении стоимости на производимую им аммиачную селитру с 200 тысяч тенге за тонну до 160 тысяч, – проинформировал вице-министр.

Он также отметил, что на субсидирование приобретения минеральных удобрений предусмот­рено 38,4 млрд тенге, в том числе дополнительно из республиканского бюджета выделено 11,6 млрд. Таким образом, половина стоимос­ти закупленных удобрений будет аграриям возмещена государством.

Основным условием успешного проведения весенне-полевых работ является обеспечение фермеров кредитами, подчеркнул Абулхаир Тамабек. В текущем году по линии АО «Аграрная кредитная корпорация» на кредитование весенне-полевых и уборочных работ выделен бюджетный кредит объемом 70 млрд тенге. В рамках программы «Кең дала» официально поступило 2 562 заявки от производителей сельскохозяйственной продукции на общую сумму 70 млрд тенге, из них уже профинансировано 2 086 заявок на сумму 69 млрд тенге.

– Наряду с этим для нивелирования последствий, связанных с волатильностью на мировых продовольственных рынках, принято решение об увеличении объема финансирования фермеров на 70 миллиардов тенге дополнительно с доведением общей суммы бюджетного кредитования весенне-полевых и уборочных работ до 140 миллиардов тенге, – доложил спикер.

Вместе с тем на данный момент АО «Аграрная кредитная корпорация» из собственных средств выдало 435 аграриям кредитов более чем на 14 млрд тенге, которые будут возмещены из дополнительно выделенных средств.

В рамках форвардного закупа в АО «НК «Продовольственная контрактная корпорация» поступило 550 заявок на сумму свыше 93,6 млрд тенге. Профинансировано 410 заявок на сумму 74,4 млрд тенге. При этом в текущем году сумма финансирования доведена до 80 млрд тенге, что в два раза превышает прошлогодний уровень.

Расширен до 10 наименований перечень закупаемых культур, включая пшеницу мягкую и твердую, ячмень, овес, подсолнечник, сою, лен, рапс, гречиху и кукурузу.

Как заверил Абулхаир Тамабек, проведение весенне-полевых работ находится на постоянном контроле Министерства сельского хозяйства. Посевная начата во всех регионах. Различными сельскохозяйственными культурами засеяна площадь в 11,3 млн га.

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