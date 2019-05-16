​С надеждой на лучшее

В Кызылорде в парке им. Батырхана Шукенова в рамках Плана агитационных мероприятий Кызылординского областного предвыборного штаба кандидата в Президенты от Коммунистической Народной партии Казахстана (КНПК) Жамбыла Ахметбекова прошла акция, в ходе которой горожанам вручали бумажных журавликов.

Активисты партии своими руками изготовили сотню оригами в цвете КНПК – красном.

– Раздача бумажных журавликов – это призыв проявить ответственность за будущее нашего государства, ознакомиться с предвыборными программами, прийти на избирательные участки 9 июня и проголосовать на президентских выборах за достойного высокого поста кандидата, – отметил руководитель областного штаба кандидата в Президенты от КНПК Талгат Телеубаев.

КНПК в Приаралье активно включилась в предвыборный марафон. Помимо областного, заработали штабы в Шиелийском, Сырдарьинском и Аральском районах. Они распространяют агитационные материалы, намечены встречи с трудовыми коллективами и избирателями.