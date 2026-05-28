Касым-Жомарт Токаев поздравил Эфиопию с Национальным днем

Касым-Жомарт Токаев поздравил Тайе Ацке-Селассие с Национальным днем Эфиопии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Президент отметил, что для Казахстана Эфиопия является одним из надежных и важных партнеров на Африканском континенте.

Он также выразил уверенность в том, что благодаря совместным усилиям двусторонние отношения, основанные на узах дружбы и взаимопонимания, продолжат развиваться на благо двух народов.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Тайе Ацке-Селассие успехов в его ответственной деятельности, а дружественному эфиопскому народу – процветания.