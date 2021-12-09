С надеждой – в завтра

Об этих и последующих событиях, которые послужили базой формирования государственной независимости казахского народа, говорит в своей статье «Уроки Независимости» Первый Президент Нурсултан Назарбаев.

Как отмечает Елбасы, независимость – священная ценность нашего общества. Обретение Казахстаном независимости – закономерный результат многовековой самоотверженной борьбы наших предков за свободу и самостоятельность.

Через все повествование Елбасы проносит идею, что и корни, и история, и мощь нашей страны, где сегодня в согласии вместе живут представители многих этносов, берут свое начало от Великой степи, а потому быть сыновьями и дочерьми такого народа – безграничное счастье, выпавшее на долю каждого казахстанца.

Елбасы напоминает о труднос­тях, с которыми столкнулось молодое государство, и достижениях, которых удалось добиться за 30 лет как во внутренней, так и в мировой политике.

Так, перечисляя основные вехи современной истории Казахстана, он отмечает прежде всего, что, добровольно отказавшись от ядерного оружия, мы стали лидерами всемирного ядерного разоружения. В этом состоит бесценный вклад Казахстана в дело укреп­ления глобального мира и безопас­ности.

Именно проведение с первого дня независимости политики долгосрочной стабильности, гражданского мира, межэтнического согласия и межконфессионального диалога обеспечило нашей стране устойчивый рост и развитие.

Все перечисленное позволяет согласиться со словами на­дежды, высказанными Елбасы, о том, что независимость подобна птице счастья: она садится на руку лишь тому, кто ее лелеет, и обитает лишь там, где ее берегут.

Елбасы уверен, что будущее Казахстана – страны с дружным и миролюбивым народом, сильной экономикой, стабильной политической системой, высоким авторитетом на меж­дународной арене – окажется намного содержательнее, чем вчера, и намного блистательнее, чем сегодня.