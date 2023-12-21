С недропользователями, нарушившими контрактные обязательства, расторгнуты договоры

Речь идет об обязательствах, которые берут на себя предприниматели при получении от государства земель, содержащих полезные ископаемые и инертные материалы. Разработчики недр обязуются выполнить ряд условий, в том числе социального и экологического характера. К примеру, одним из условий является обязательство провести рекультивацию земель после завершения работ на участке.

В ходе проведения проверки десять недропользователей устранили все недоработки и получили тем самым возможность продолжить добычу. С семью недропользователями, которые не устранили нарушения, контракты расторгнуты. Суммарно речь идет о разработке недр и добыче инертных материалов на площади 116 га. В Шымкентской городской прокуратуре сообщили, что общая сумма расторгнутых контрактов составляет порядка 1 млрд тенге.