С неприятным сюрпризом в магазинах все чаще сталкиваются жители Петропавловска

Жители Петропавловска все чаще сталкиваются с неприятным сюрпризом в магазинах, когда, рассчитываясь на кассе, вдруг узнают, что на витрине указана одна цена, а в чеке другая, более высокая.

Только по этой причине в Северо-Казахстанский областной департамент по защите прав потребителей обратились за год 640 человек. Больше половины претензий было удовлетворено, потребителям возвращено почти 4,5 млн тенге.

В социальных сетях покупатели не слишком выбирают выражения, описывая случаи обмана:

«Сегодня в шоке была, посетив баню. Спросила, сколько стоит пилинг с мылом, ответили, что 2 800 тенге. Когда на выходе стала рассчитываться, выяснилось, что нужно заплатить 3 800. Только так обдуривают людей!»

«Сказ о том, как меня обсчитали (читай – обманули) по пяти позициям из 15! По первым двум на 1 516 тенге. По всем – на 3 596 тенге. Товар забрали, деньги вернули. «Извините» не сказали. Времени жалко и сил. Пришлось из дома возвращаться. Так что проверяйте чеки! Акции – фикция!»

«Как вам такое? – вопрошает еще один покупатель, выставив фотографию ценника на пакет со смесью из пяти перцев (628 тенге) и чека на 925 тенге. – Подумаешь, 300 тенге разница!»

«Для меня 300 тенге много. Это литр молока или пара булок хлеба!»

«В воскресенье брал стиральный порошок по 1 700 тенге, посчитали по 3 400! А вы говорите 300 тенге...»

«А что тут такого? Позавчера брала помидоры на 440 тенге, отбили как огурцы на 1 124. Представьте, сколько нас за день проходит? А ведь кто-то и не проверяет чеки…»

Это как в анекдоте, когда в кафе приносят счет, а клиент обращает внимание на графу в нем: «Проканало – 5 000 тенге».

– Что это за «проканало»? – спрашивает он у официанта. – Ну, извините, не проканало, – отвечает официант.

В ответ на претензии представитель торговой сети пишет:

«Мы следим за ситуацией и стараемся минимизировать такие случаи. Из-за человеческого фактора бывает, что не успеваем заменить некоторые ценники, слишком большой объем работы. Но хотим напомнить, что вы всегда можете проверить цены на прайс-чекерах в зале или отсканировать штрих-код через приложение. В таких ситуациях мы всегда готовы вернуть разницу покупателю».

Юристы подсказывают, что по Закону «О защите прав потребителей» цена, указанная на ценнике, имеет приоритет по отношению к цене на чеке, поэтому продавец обязан продавать товар согласно ценнику на витрине. В случае нарушения ему грозит штраф до 200 МРП.

– При покупке товаров рекомендуем потребителям внимательно осмотреть кассовый чек, – советует начальник департамента по защите прав потребителей Северо-Казахстанской области Лазьм Мияшева. – Если вы обнаружили несоответствие цены на кассе и на витрине или в кассовом чеке указаны какие-то дополнительные наименования товаров, то необходимо незамедлительно обратиться с претензией к администрации магазина. При этом вы имеете право проводить фото- и видео­съемку для фиксации факта нарушения. Если нарушение не будет устранено продавцом в добровольном порядке, то покупатель вправе обратиться в уполномоченный госорган и в суд для защиты нарушенных прав и законных интересов.