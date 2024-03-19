С прицелом на импортозамещение

Совместный проект Казах­стана и Узбекистана стартовал в декабре 2022-го. Восемь месяцев инженеры Allur проходили обу­чение на заводах General Motors и получили соответствующую квалификацию для изготовления автомобилей данной модели. Тем временем в Костанае велась усиленная подготовка к открытию нового производства: строились цеха, завозилось оборудование. И вот новый CKD-комплекс по выпуску Chevrolet Onix введен в эксплуатацию.

Объем инвестиций в новое производство составил 33,7 млрд тенге. Проект рассчитан на выпуск 30 тыс. автомобилей в год, создано порядка 400 новых рабочих мест.

– Машиностроение для Казах­стана – стратегически важное направление экономики. Промышленная кооперация с ведущим мировым производителем позволит придать импульс динамично развивающейся автомобильной отрасли. Руками сотрудников завода Allur сегодня создается индус­триальное будущее Казахстана. Для нас и для коллег из General Motors очень важен дальнейший промышленный рост, углубление локализации, – отметил во время официального открытия производства министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев.

В настоящий момент на костанайском заводе ведется строи­тельство цеха окраски плас­тика, который будет иметь высокий уровень автоматизации процессов за счет применения со­временного роботизированного оборудования, привезенного из Южной Кореи. Применение лазерной сварки обеспечит высокоточное наложение шва. ­Аналогов такому производству нет не только в Казахстане, но и во всей Центральной Азии. Тем и уникален проект.

– Вузы и колледжи региона целенаправленно обучают специалистов для столь крупных проектов. За последние четыре года количество молодых людей, поступавших на факультеты машиностроения, увеличилось в пять раз. И мы видим, что по итогам 2025 года число выпускников, которые будут работать на предприятиях, увеличится еще вдвое. Это большой стимул для молодежи, будущего нашей страны, – подчеркнул аким Костанайской области Кумар Аксакалов.

Костанайский автозавод, запущенный в 2011 году, стал центром отечественного автопрома. Больше половины всех легковых автомобилей, выпущенных в республике, сошли со сборочного конвейера ТОО «Сарыарка АвтоПром».

Сегодня на заводе производят машины шести брендов: JAC, Chevrolet, Kia, Jetour, Hongqi и Skoda. Наладить выпуск Chevrolet в Костанае удалось еще в 2020-м. Первым автомобилем этого бренда был Chevrolet Cobalt, который сразу же оказался в лидерах продаж.

– Только в прошлом году с конвейеров нашего завода сошло более 90 тысяч автомобилей, что является рекордным показателем для отечественного автомобилестроения. Запуск проекта Chevrolet Onix оказывает мультипликативный эффект, ведь создание одного рабочего места в машиностроении приводит к появлению пяти-шести в смежных отраслях, – отметил операционный директор завода Allur Виталий Христ.

Планы на этого год у костанайского автозавода еще более амбициозны. Ожидается, что с конвейера предприятия сойдет 110 тыс. автомобилей. Вместе с расширением производства здесь всерьез задумываются об увеличении доли местного содержания. В Костанае началось строительство локализационного центра, где будут выпускать компоненты для автомобильной индустрии. К слову, он станет самым первым в республике.