С прицелом на импортозамещение Экономика 19 марта 2024 г. 5:30 8 Валентина Мелехова В Костанае, где запущено производство автомобилей бренда Chevrolet Onix, началось также строительство первого в республике локализационного центра. фото предоставлено пресс-службой ТОО «Сарыарка АвтоПром» Совместный проект Казахстана и Узбекистана стартовал в декабре 2022-го. Восемь месяцев инженеры Allur проходили обучение на заводах General Motors и получили соответствующую квалификацию для изготовления автомобилей данной модели. Тем временем в Костанае велась усиленная подготовка к открытию нового производства: строились цеха, завозилось оборудование. И вот новый CKD-комплекс по выпуску Chevrolet Onix введен в эксплуатацию. Объем инвестиций в новое производство составил 33,7 млрд тенге. Проект рассчитан на выпуск 30 тыс. автомобилей в год, создано порядка 400 новых рабочих мест. – Машиностроение для Казахстана – стратегически важное направление экономики. Промышленная кооперация с ведущим мировым производителем позволит придать импульс динамично развивающейся автомобильной отрасли. Руками сотрудников завода Allur сегодня создается индустриальное будущее Казахстана. Для нас и для коллег из General Motors очень важен дальнейший промышленный рост, углубление локализации, – отметил во время официального открытия производства министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев. В настоящий момент на костанайском заводе ведется строительство цеха окраски пластика, который будет иметь высокий уровень автоматизации процессов за счет применения современного роботизированного оборудования, привезенного из Южной Кореи. Применение лазерной сварки обеспечит высокоточное наложение шва. Аналогов такому производству нет не только в Казахстане, но и во всей Центральной Азии. Тем и уникален проект. – Вузы и колледжи региона целенаправленно обучают специалистов для столь крупных проектов. За последние четыре года количество молодых людей, поступавших на факультеты машиностроения, увеличилось в пять раз. И мы видим, что по итогам 2025 года число выпускников, которые будут работать на предприятиях, увеличится еще вдвое. Это большой стимул для молодежи, будущего нашей страны, – подчеркнул аким Костанайской области Кумар Аксакалов. Костанайский автозавод, запущенный в 2011 году, стал центром отечественного автопрома. Больше половины всех легковых автомобилей, выпущенных в республике, сошли со сборочного конвейера ТОО «Сарыарка АвтоПром». Сегодня на заводе производят машины шести брендов: JAC, Chevrolet, Kia, Jetour, Hongqi и Skoda. Наладить выпуск Chevrolet в Костанае удалось еще в 2020-м. Первым автомобилем этого бренда был Chevrolet Cobalt, который сразу же оказался в лидерах продаж. – Только в прошлом году с конвейеров нашего завода сошло более 90 тысяч автомобилей, что является рекордным показателем для отечественного автомобилестроения. Запуск проекта Chevrolet Onix оказывает мультипликативный эффект, ведь создание одного рабочего места в машиностроении приводит к появлению пяти-шести в смежных отраслях, – отметил операционный директор завода Allur Виталий Христ. Планы на этого год у костанайского автозавода еще более амбициозны. Ожидается, что с конвейера предприятия сойдет 110 тыс. автомобилей. Вместе с расширением производства здесь всерьез задумываются об увеличении доли местного содержания. В Костанае началось строительство локализационного центра, где будут выпускать компоненты для автомобильной индустрии. К слову, он станет самым первым в республике. #Костанай #производство #бренд #автозавод #Chevrolet Onix