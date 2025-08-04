Салтанат Ерсултан стала победительницей Всемирного фестиваля «Рух-санаты»

Музыка
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Девушка покорила жюри жыр-терме на кыл кобызе, заняв первое место среди индивидуальных исполнителей

Фото: пресс-служба Минкультуры РК

В Кыргызстане прошел Первый Всемирный фестиваль-конкурс традиционной культуры и музыки «Рух-санаты». Участие в одном из крупнейших событий в мире традиционного искусства принимали более ста исполнителей из 37 стран, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

В составе жюри — признанные музыковеды, этнографы и артисты из разных стран, которые судят конкурсантов, учитывая подлинность исполнения, уровень владения традиционными музыкальными инструментами и степень сохранения уникальных культурных традиций.

Казахстан на фестивале представила студентка Казахского национального университета искусств имени К. Байсеитовой Салтанат Ерсултан. Ранее она получила специальность «Режиссёр анимационного кино», теперь обучается на 3 курсе по направлению «Традиционное пение».

На конкурсе Салтанат исполнила толғау Асан Кайғы, терме Нартая и произведение «Аралым» Елмура Жанабергена. Девушка покорила жюри жыр-терме на кыл кобызе, заняв первое место среди индивидуальных исполнителей.

В Министерстве культуры и информации Республики Казахстан поздравили Салтанат Ерсултан с этой значимой победой и отметили важность сохранения и развития традиционной культуры и музыки как неотъемлемой части национального наследия.

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