Арендовать жилье в Китае, Турции и Греции стало дешевле, чем в Алматы

Недвижимость
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Гульмира Кунапия
корреспондент

На сайтах-агрегаторах встречаются объявления об аренде «двушки» в Алматы по цене 700 тыс. тенге

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Казахстанские домохозяйства, сдающие в наем свое жилье, за год увеличили общий объем оказанных услуг в стоимостном выражении на 46,2%, передает Kazpravda.kz  со ссылкой на Energyprom.kz

Согласно результатам выборочных обследований Бюро национальной статистики (БНС) АСПиР РК, частные арендодатели в прошлом году заработали 98,5 млрд тенге. Такой существенный рост общего объема услуг по предоставлению недвижимости в аренду наблюдается второй год подряд. В 2022 году показатель вырос на 43,3%.

На динамику повлияли как минимум два фактора: в 2023 году у арендодателей существенно (на 52,5%) выросли затраты на производство услуг по аренде. Вторым фактором, повлиявшим на рост объема услуг по сдаче недвижимости в наем, стал рост цен на такие услуги.

Исходя из данных статистиков о средних ценах на аренду одного квадратного метра жилья в крупных городах, аналитики рассчитали стоимость арендной платы за стандартную квартиру в 50 кв. м в каждом мегаполисе и областном центре.

Так, в апреле текущего года аренда благоустроенного жилья такой площади в среднем по РК составляла 209,8 тыс. тенге. Самой дорогой была аренда подобных квартир в Алматы: 255,4 тыс. тенге в месяц. Однако это далеко не предел: на сайтах-агрегаторах встречаются объявления об аренде такой «двушки» и по цене 700 тыс. тенге.

Второе место по дороговизне аренды заняла Астана: 209,3 тыс. тенге в месяц за квартиру в 50 кв. м. Максимальная рыночная цена – 500 тыс. тенге. В тройку городов с самой высокой арендной платой вошла Караганда: 194,6 тыс. тенге.

К городам, где стоимость аренды относительно невысока, можно отнести Тараз (103,1 тыс. тенге), Туркестан (122,2 тыс. тенге) и Актобе (123,6 тыс. тенге).

Наем жилья в Казахстане обходится арендаторам дорого и в сравнении с соседними странами. Дешевле можно арендовать небольшое жильё и в Турции, Таиланде, Саудовской Аравии, Китае, Греции и многих других странах.

Самая дорогостоящая аренда, судя по рейтингу, наблюдается в таких азиатских странах, как Сингапур и Гонконг, где ежемесячная плата за наём квартиры превышает 2 тыс. долл. США. В пятерку государств с высокими ставками аренды жилья также вошли Швейцария, Ирландия и США.

#цены #статистика #Алматы #жилье #аренда

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