«Саммит ШОС задает качественно новую экологическую повестку» – мажилисмен

«Друзья! Чтобы будущие поколения могли дышать чистым воздухом и пить чистую воду, мы должны принять самые действенные и решительные меры по защите окружающей среды. Это и рациональное использование природных ресурсов, и защита флоры и фауны, и формирование нового экологического мышления в обществе», - написал мажилисмен в Facebook .

Он отметил, что сегодня на саммите глав государств Шанхайской организации сотрудничества президент Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении особое внимание уделил сотрудничеству в сфере экологии и борьбы с изменением климата.

«Как известно, этой весной практически половина Казахстана подверглась стихийному природному бедствию. В результате паводков, подобных которым не было 80 лет, были эвакуированы десятки тысяч человек, несколько тысяч семей остались без жилья. Аналогично разгул стихии был и в России, и в Китае, и во многих других странах. Поэтому как никогда важно наладить сотрудничество, чтобы коллективно бороться с этими явлениями.

Напомню, что именно по предложению Касым-Жомарта Токаева 2024 год был объявлен Годом экологии в ШОС. В Казахстане была объявлена общенациональная инициатива «Таза Қазақстан». К ней с первых дней подключилась и партия «AMANAT», объявив акцию «Таза бейсенбі». Однако, чтобы добиться самых высоких экологических стандартов, усилий только нашей страны недостаточно, мы должны объединяться вокруг «зеленой повестки».

Паводки, о которых я упомянул выше, являются следствием глобального потепления. И как сегодня сказал президент, мировое сообщество должно продолжить решительный курс на декарбонизацию экономики. Словом, саммит ШОС задает качественно новую экологическую повестку, и все страны-организации будут работать сообща по усилению защиты окружающей среды. Думаю, это позволит добиться значимых результатов в этом вопросе», - заключил депутат.