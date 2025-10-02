Уникальный экспонат украшен орнаментами более 30 тюркских народов
Туркестанские мастера установили новый рекорд Казахстана. Они изготовили самое большое саукеле, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеканал JIBEK JOLY
Высота национального женского головного убора превышает 5 метров, а накидка – почти 600 метров. Уникальный экспонат украшен орнаментами более 30 тюркских народов.
По словам автора проекта Акмарал Даулбаевой, национальный головной убор — это не просто элемент одежды, а зеркало единства народа и духовной преемственности. Чтобы зафиксировать исторический момент, в Туркестан прибыл официальный представитель Книги рекордов Казахстана, который официально объявил о рекордном статусе саукеле.
«Мы сделали саукеле высотой 5 метров 20 сантиметров, которое словно дотрагивается до небес. Также долго думали над орнаментом. В основе – женщина – мать. В ее честь мы изобразили узор в виде древа жизни», – говорит она.
Официальный представитель Книги рекордов Казахстана Куандык Кудайбергенов отметил, что в мире никто не создавал еще такой большой головной убор.
«Поэтому мы провели процедуру регистрации для включения проекта в третью мировую Книгу рекордов Гиннеса», - сообщил он.