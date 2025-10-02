Фото: скриншот видео JIBEK JOLY

Туркестанские мастера установили новый рекорд Казахстана. Они изготовили самое большое саукеле, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеканал JIBEK JOLY

Высота национального женского головного убора превышает 5 метров, а накидка – почти 600 метров. Уникальный экспонат украшен орнаментами более 30 тюркских народов.

По словам автора проекта Акмарал Даулбаевой, национальный головной убор — это не просто элемент одежды, а зеркало единства народа и духовной преемственности. Чтобы зафиксировать исторический момент, в Туркестан прибыл официальный представитель Книги рекордов Казахстана, который официально объявил о рекордном статусе саукеле.

«Мы сделали саукеле высотой 5 метров 20 сантиметров, которое словно дотрагивается до небес. Также долго думали над орнаментом. В основе – женщина – мать. В ее честь мы изобразили узор в виде древа жизни», – говорит она.

Официальный представитель Книги рекордов Казахстана Куандык Кудайбергенов отметил, что в мире никто не создавал еще такой большой головной убор.