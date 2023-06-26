Самосвал наехал на мост и застрял в Усть-Каменогорске – видео

Водитель самосвала устроил ДТП под мостом в городе Усть-Каменогорске, сообщает Kazpravda.kz .

Скриншот с видео instagram.com/osa_uka_vko

Многочисленные видео с места аварии появились в местных пабликах в соцсетях.

ДТП случилось 26 июня около 11:26. Ничего не подозревавший водитель самосвала Shacman двигался с поднятым кузовом и в результате наехал на мост и застрял под ним.

На невнимательного 46-летнего водителя составили административный протокол по части 1 статьи «Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества».

Мужчине грозит штраф в 20 месячных расчетных показателей или лишение прав до 6 месяцев.