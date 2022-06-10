Самые обсуждаемые нормы Конституционной реформы вступили в силу

Больше выбора

Введение смешанной избирательной системы и возвращение к возможности самовыдвижения на выборах в Мажилис – одни из важнейших поправок в Конституцию, за которые казахстанцы проголосовали на общенациональном референдуме 5 июня.

ВАЖНЫЕ ПОПРАВКИ

В число самых обсуждаемых норм Конституционной реформы вошли поправки в статьи 50 и 52 Основного закона страны. Теперь депутаты Мажилиса будут избираться по смешанной избирательной системе: по сис­теме пропорционального представительства по территории единого общенационального избирательного округа, а также по одномандатным территориальным избирательным округам. Это зафиксировано в новой редакции пункта 3 статьи 50 Конституции.

Такой принцип необходим, чтобы в полной мере учитывать права всех граждан и лучше отражать интересы избирателей. А вот усилить ответственность избранных и опять-таки укрепить демократические традиции поможет поправка в 5-й пункт 52-й статьи. Как результат общенационального голосования вводится право отзыва избирателями мандата у депутатов Мажилиса, избранных по одномандатному территориальному избирательному округу.

Конечно, эти и другие конституционные поправки придадут новый импульс развитию всего общества, но они не стали итоговым рубежом, а совсем наоборот – их можно считать отправной точкой для преобразований. Подчеркнул это и Глава государства Касым-Жомарт Токаев, обращаясь к казахстанцам после прошедшего референдума.

«Изменения в Основной закон – это не конечная стадия, а только начало наших реформ. Мы продолжим всестороннюю модернизацию страны. На базе обновленной Конституции мы сформируем более эффективную модель функционирования всех институтов власти, укрепим механизмы сдержек и противовесов между ними», – отметил Президент.

Теперь Парламенту и Правительству на основе принятых в Конституцию поправок предстоит внести соответствующие изменения в законодательство. И сейчас важно провести комп­лексную работу, с учетом запроса общества и используя его потенциал, чтобы сформировать прозрачные и справедливые правила игры.

НЕ ДЛЯ ГАЛОЧКИ

О возвращении к мажоритарной системе, перспективах, которые она создает, и главное – что еще необходимо предпринять для улучшения реформ, говорит Елена Швецова, исполнительный директор общественного фонда «Еркіндік Қанаты».

– Мажоритарная система позволяет простому народу голосовать за тех, кого люди знают. Именно эта система позволяет действительно выбирать не для галочки, – отмечает она. – Если депутат не работает, в следующий раз его могут не избрать.

Единственное, что меня сейчас беспокоит: как будут определяться заявленные 30%. Нужны четко прописанные нормы, регламенты и разработанные механизмы реализации данного формата выборов, и уже сейчас пора собирать рабочую группу с разными специалистами в сос­таве, чтобы все это прописать.

Ведь в мире существует три разновидности мажоритарной системы. Какая будет принята у нас, зависит от деталей. Например, на выборах сельских акимов используется мажоритарная сис­тема относительного большинства. Она широко применяется на муниципальных выборах в разных странах и подходит для быстрого определения победителя, что немаловажно при проведении большого количества выборов одновременно.

Такая модель в редких случаях требует проведения второго тура голосования, что позволяет значительно упростить выборы, сократить расходы, связанные с их организацией, дает возможность местным жителям выбирать избранников, которые дейст­вительно работают на благо своего района.

Но в то же время мажоритарная система не всегда является благом. Например, разбросанные по стране меньшинства не могут добиться большинства в каждом отдельно взятом округе. Чтобы избрать своего представителя в парламент, требуется компакт­ное проживание.

В данный период нужно также скорректировать 30-процентное квотирование для женщин и молодежи, ведь пока не понятно, как данная норма будет действовать в новых условиях с самовыдвиженцами. Я, например, очень рада их возвращению.

В прошлом году наш фонд совместно с партнерами провел большое исследование по анализу политических реформ. Более половины опрошенных ответили, что хотели бы вернуть институт самовыдвиженцев (52%). Почти каждый пятый респондент (21%) не смог ответить на этот вопрос, некоторые даже не знали, что данная норма отменена.

50% респондентов считают, что следует упростить процедуру регистрации для новых партий, 43% хотели бы упростить процедуру регистрации кандидатов в президенты. За то, чтобы ввести квотирование для людей с инвалидностью в избираемых органах власти, высказались 38% опрошенных, а 36% считают, что следует увеличить квоту для женщин до 50%.

89% считают, что граждане должны быть в той или иной степени вовлечены в процессы принятия решений по выборным реформам. А основным инструментом участия граждан в процессах принятия подобных решений должно быть проведение опросов перед принятием поправок в законодательство (69%), а также петиции (53%) и участие в рабочих группах при парламенте (47%), референдумы (47%).

Наличие понятных правил и прозрачных процедур, возможность открытой конкуренции, выстраивание подлинно работающих механизмов обратной связи между властными институтами и обществом как раз и помогут решить вопросы политического отчуждения граждан. И здесь очень важно, чтобы каждый, кто хочет стать депутатом, имел такую возможность. Чем больше и разнообразнее будет представленность, тем больше будут учитываться разные воп­росы.

Сегодня республике нужны новая кровь (и я говорю не про возраст), граждане, желающие работать для своей страны. Люди изменились, необходимы изменения и на политической кухне.

КОНКУРЕНЦИЯ БУДЕТ

Главными двигателями устойчивого развития нашей страны должны стать труд, знания и гражданская активность – отметил Президент страны в своем обращении к казахстанцам по итогам референдума. Руководитель общественного фонда «Десента», член общественного совета Павлодарской области Сергей Гуляев считает, что в обществе действительно сложился запрос на то, чтобы в представительные органы вошли неравнодушные люди, не имеющие политического бэкграунда.

– Как представитель неправительственного сектора, НПО, реализующего ряд проектов с охватом нескольких регионов страны, встречаюсь с жителями разных городов, и мой вывод такой: у людей есть желание участвовать в политических процессах, в выборных процессах. Участвовать не просто в качестве голосующего, а именно в качестве принимающего решение и желающего действовать, – отметил он. – Люди ждут этого момен­та – накопленная апатия из-за того, что в последние годы не было такого доступа, зато были барьеры и обязательства по партийной принадлежности, сменяется желанием действовать.

Могу даже сказать, опираясь на опыт общения с коллегами по гражданскому сектору и разными НПО, готовы пробовать свои силы молодые активисты, до 30–35 лет. Вижу такие инициативы и в предпринимательской среде, где всегда много молодежи. А вот граждане постарше, на мой взгляд, сейчас несколько притихли, будут присматриваться.

Другой вопрос, что пока еще конкретных вещей со стороны новичков я не слышал, возможно, не успели продумать детали. Но желание «делать по-новому» очевидно. Когда я участвовал в выборах в маслихат в 2007 году, мне тоже казалось: сейчас придешь и сможешь сделать все по-другому, не так, как обычно делали до тебя. Но запал ведь может и пропасть.

И конечно, стоит учесть, что при всей накопленной апатии есть запрос на перемены не только со стороны тех, кто готов выдвигать свою кандидатуру и идти в депутаты, но и со стороны избирателей. А конкуренция всегда лучше, чем отсутствие выбора.

Состязательность в выборах, как в бизнесе, потребует повышения качества услуги, иначе рынок вытеснит, найдется замена, востребованная людьми. Тем более сейчас будет реализована возможность прекратить полномочия тех народных избранников, которые не справились или более того – не пытались это сделать.

Сейчас предстоит продолжить реформу на уровне законов и подзаконных актов. И речь не только о выборных процессах, а в целом о создании среды. На мой взгляд, необходимо усиливать потенциал маслихатов, потому что и раньше, и сейчас они сильно зависят от исполнительной системы.

Например, госорганы выносят на рассмотрение проекты бюджетов, но у депутатов нет функций и условий для качественной проверки информации. А экспертиза на уровне маслихата сделала бы эту структуру более весомой.

Еще один момент: пока маслихат даже не является юридическим лицом, кроме аппарата, в его структуре только два «освобожденных» человека, а остальные работают на общественных началах. В этом видится некая второстепенность в деятельности народных избранников.

ПЕРВИЧНА ИНИЦИАТИВА ГРАЖДАН

Старший советник компании Kesarev Consulting Наталья Малярчук отмечает, что оценивает нынешние реформы исходя из того влияния, которое оказывает стабильность политической системы на процессы ведения бизнеса. Особенно это становится актуальным в периоды глобальных кризисов, один из которых мы переживаем сейчас, когда из-за российско-украинского конфликта перестраиваются глобальные торговые потоки и бизнесу крайне необходимы стабильные политические парт­неры внутри страны.

– Поправки, касающиеся возвра­та к частичной мажоритарной системе, – говорит она, – ожидае­мый шаг, который необходимо было сделать, чтобы снизить возникшие риски от превалирования одной партии в системе принятия решений и добиться для граждан и организаций под­отчетности власти.

Для общества это возможность получить больше представительства своих интересов в органах власти, особенно это касается местных представительных органов, где могут появиться люди, которых граждане реально знают, которые осведомлены о проблемах и задачах, требующих решения на местах. Другой вопрос: готово ли общество к такой трансформации? Готовы ли граждане и те, кто уже сейчас претендует на места в новой политической реальности, отойти от лозунгов, планов по реализации своих личных задач и работать на эффективность страны и конкретных людей, которых они представляют?

Для бизнеса это, безусловно, потенциально положительная инициатива, которая имеет шансы на децентрализацию процессов принятия решения, расширение диалоговых площадок в законодательной и исполнительной власти, конкуренцию мнений и позиций.

Чтобы этот переход оказался максимально эффективным, необходимо обеспечить соблюдение всех процедур, предусмотренных действующим законодательством, по обсуждению проектов законодательных актов, которые будут вносить дальнейшие изменения в выборное законодательство. Это и публичные обсуждения на портале электронного правительства, где все комментарии бы принимались, анализировались, аргументы были бы услышаны, и обсуждения в рабочих группах с экспертами, представителями политических партий и движений, отраслевыми ассоциациями.

Это должен быть полноценный диалог, где участники слышат друг друга и их мнения учитываются. Результатом должно стать принятие понятных, максимально устраивающих все стороны рамок для всех политических процессов в стране. Такие рамки должны содержать справедливую систему сдержек и противовесов, чтобы ограничивать влияние любых групп и обеспечивать возможность для всех мнений.

Безусловно, принятые поправки о выборах по одномандатным округам потенциально открывают новые возможности для политически активных граждан. Но что мешает появиться «новым людям» уже сейчас? Зачем специально ждать какого-то закона?

Примеры таких людей, которые не ждали специально каких-то законов, а улучшали окружающую среду здесь и сейчас, имеются. Это Константин Авершин, депутат Мажилиса Парламента, основатель движения «Я Алматинец», который решал повседневные задачи горожан. Это и Лязат Калтаева, сенатор, основатель Ассоциации женщин с инвалидностью, которая на протяжении многих лет скрупулезно отстаивала права не только женщин с инвалидностью, но и всех людей с особыми потребностями.

Это и Марат Шибутов, член общественного совета Алматы, который с коллегами в ежедневном режиме доносит проблемы горожан до чиновников, и они решаются. Это и Ерлан Смайлов, депутат Мажилиса Парламента, основатель аналитического клуба КИПР, на площадке которого много лет организовывался диа­лог власти и общест­ва, обсуждались насущные проб­лемы законотворчества, и многие другие.

Первично здесь не законодательство, а инициатива граждан и движений, у которых есть цель и задачи, а не просто лозунги.

Принятые изменения дают шанс на конкуренцию мнений в обществе. Возможно, не сразу, но начнут вырабатываться и политическая культура, и новые правила политической конкуренции, где СМИ, в том числе и такой инструмент, как социальные сети, могут как сдерживающий фактор обличать различные схемы.

Если реформа будет реализована в тех рамках, в которых озвучена Президентом, она автоматически повлечет за собой трансформацию других сфер жизнедеятельности государства.