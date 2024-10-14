Самый длинный казахстанский мост проверили на прочность

Для проверки конструкции была задействована колонна из 15 груженых самосвалов

Фото: скриншот видео Минтранспорта

В Восточно-Казахстанской области завершили испытания двухполосного моста через Бухтарминское водохранилище, протяженностью 1 316 метров. Это самый длинный мост в стране, который станет важным звеном в транспортной сети региона, сообщает Kazpravda.kz

По данным Минтранспорта, для проверки мостовой конструкции была задействована колонна из 15 груженых самосвалов, общая нагрузка которых составила 450 тонн.

Специальные датчики фиксировали показатели деформации, вибрации и распределения нагрузки на сооружение.

Результаты испытаний подтвердили, что новый мост через Бухтарминское водохранилище отвечает всем нормативным требованиям безопасности и может выдержать высокую нагрузку.

Двухполосный мост необходим для круглогодичного бесперебойного движения транспортных средств между Жарминским, Катон-Карагайским, Курчумским, Кокпектинским, Зайсанским и районом Алтай Восточно-Казахстанской области.