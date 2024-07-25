«Самый младший плакал и искал свои тапочки»: награжден спасший детей из горящей машины в Астане

Тот самый очевидец, который вызволил из горящего авто троих детей – житель столицы Алишер Юсупов, в подробностях рассказал корреспонденту Kazpravda.kz о происшествии

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В субботний день 49-летний Алишер Юсупов находился в своем авто на парковке, когда услышал громкий детский крик.

«В соседней машине кричали дети. Я увидел, как горит капот рядом стоящей машины, валит густой белый дым. Побежал, дверь открыл, оттуда вышли клубы дыма. В машине находилось трое детей», – рассказал Алишер.

Хотя двери авто были не закрыты на ключ, малыши не могли выйти сами.

«Им примерно 2, 3, 4 года. Они все по очереди вышли. Я закрыл дверь. Резко загорелся салон», – продолжил герой.

Он взял детей и отвел их на безопасное расстояние. Ему пришлось отогнать свою машину подальше, прежде чем снова подойти к испуганным плачущим детям. Самый младший, как вспоминает, улыбаясь, Алишер, продолжал плакать и искать свои тапочки, сетуя на то, что они остались в машине.

«Я посадил детей в свою машину, и мы вместе ждали. Не знаю, кто позвонил в службу спасения. Первой приехала полицейская машина, потом через несколько минут – пожарная. Полицейский нашел меня, не знаю, как, может по камерам, сказал «спасибо». Через некоторое время пришел их отец с еще одним ребенком. Как выяснилось, они ходили в парикмахерскую. Лицо отца побелело от ужаса, я вышел к нему и сказал, что дети сидят тут», – добавил спаситель.

Алишер передал детей отцу. Пожарные записали его данные, а после сообщили о том, что он представлен к награде.

У самого Алишера двое детей – 18 и 16 лет. Мужчина работает в частной компании менеджером. О случившемся он рассказал только самым родным и коллегам, с которыми в тот день встретился на праздновании дня рождения.

Он скромно и сдержанно принял награду.

«Министром по чрезвычайным ситуациям РК от 23 июля 2024 года № 365 ЛС о награждении. За проявленное мужество, самоотверженность при спасении детей в пожаре, произошедшем 20 июля 2024 года в Астане, наградить медалью «Өртте көрсеткен қайсарлығы үшін» Юсупова Алишера Алибаевича», – торжественно произнесла представитель ДЧС, вручая награду герою.

В МЧС напомнили, что нельзя оставлять в машине детей без взрослых, ввиду того, что есть риск теплового удара, переохлаждения, возгорания, ската авто в водоем.

Также машину могут угнать вместе с ребенком.

Кроме того, малыш может запутаться в ремнях безопасности, либо привести автомобиль в движение, что чревато необратимыми последствиями.