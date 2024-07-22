Трое детей остались запертыми в горящей машине в Астане

Скриншот видео МЧС

Пожар был ликвидирован силами МЧС, передает Kazpravda.kz

В Сети один из пользователей Facebook опубликовал пост о том, что в субботу в Астане на парковке «Магнума» внезапно загорелся автомобиль марки Lada.

«Внутри в истерике бились трое детей! Очевидно, родители ушли закупаться в магазин и заперли их в машине. На счастье несчастных мимо проходил неравнодушный человек, его имя, к сожалению, неизвестно, потому что герои появляются ниоткуда и туда же исчезают. Очевидец разбил окно, открыл дверь и вытащил детей из машины. Да ещё вызвал пожарных», – рассказал автор поста.

Пожарные приехали следом, через 13 минут после вызова. По данным МЧС, столько же времени ушло на тушение возгорания.

Пострадавших нет.